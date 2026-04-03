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"Me hace feliz verte...": el sentido mensaje de Claudia Villafañe a Dalma Maradona

La hija mayor de Diego Maradona cumplió años y la empresaria recorrió la historia juntas, desde el instante del nacimiento hasta el presente profesional y familiar.

Las famosas atravesaron tormentas mediáticas de las que salieron más unidas.

Las famosas atravesaron tormentas mediáticas de las que salieron más unidas.

Redes sociales

La conexión entre la hija mayor de Diego Maradona, Dalma, y su madre, Claudia Villafañe, quedó expuesta en redes cuando la empresaria publicó imágenes de la vida juntas con un mensaje conmovedor: "Hace 39 años que me convertiste en mamá y no sabes la felicidad que sentí cuando te vi y abracé por primera vez”

Las famosas recordaron anécdotas con el conductor del Bailando.
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La mediática cumplió años y su madre recorrió la vida juntas con un carrusel de imágenes, y un texto donde destacó: "Me hace muy feliz verte con tu marido y tus hijas disfrutando de la vida y de tu trabajo que tanto amas".

A lo largo de su vida, Villafañe se adaptó al rol que le tocó, desde la exposición pública junto al Diez hasta la actualidad como productora de eventos y abuela. La "Tata" como la llaman en la familia, tiente tres nitos: Benjamín Agüero Maradona. hijo de Gianinna y Sergio "Kun" Agüero, y Roma y Azul, hijas de Dalma y Andrés Caldarelli.

Dalma Nerea Maradona nación en 1987, y siendo la hija del astro del fútbol hizo su camino propio con la actuación. Estudió en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde se recibió de Licenciada en Actuación en 2011. Se destacó por sus protagónicos en el teatro con Hija de Dios, La casa de Bernarda Alba, y su obra más reciente Al final las tragedias no mejoran a nadie en 2025 y 206.

En cine trabajó en Fermín y Cuatro de Copas, además participa en el streaming Bondi y en la organización del Día Maradoniano en Olga.

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