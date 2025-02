Dalma Maradona contó por primera vez por qué Claudia Villafañe nunca se separó de Diego

Dalma habló sobre este tema en su programa Ángel Responde, el cual comparte con Ángel de Brito, en Bondi Live. “En la serie le ofrecieron hacer algo, contar su versión y no quiere porque dice que hay cosas que ella vivió y que no tiene ganas de contar porque la gente no tiene por qué saberlas”, explicó.

En el momento en el que se podrán haber separado por infidelidades e hijos extramatrimoniales. “Ella dice que en ese momento sintió que lo tenía que acompañar igual”, agregó.

“Lo mismo sin estar en pareja, que haya estado ahí, como sosteniendo”, dijo y agregó: “Yo en la primera, ¿sabés a dónde lo mando? Sea Maradona sea quien sea. Y ella me dice ‘no tiene que ver con Maradona, yo lo conocí cuando tenía 14 años’”.