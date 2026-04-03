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"Un service cortito": la confesión de Graciela Alfano sobre su relación con Marcelo Tinelli

La mediática le contó a Moria Casán una aventura del pasado con el conductor de Bolívar, que incluyó a la empleada de Alfano, y que no lo dejó bien parado.

Las famosas recordaron anécdotas con el conductor del Bailando.

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Graciela Alfano contó cómo fue su relación amorosa con Marcelo Tinelli. Aclaró que fue "muchos años antes del Bailando", el certamen empezó en 2006, cuando ambos estaban separados. "Fue un service muy cortito".

Termina Gran Hermano.
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La exmodelo contó a Moria Casán en su programa de televisión, La mañana con Moria, en El Trece, que el conductor de Bolívar no quiso entrar por la entrada principal de su lujoso edificio: "Entró por el garaje y subió por la puerta de servicio, escondido y con paranoia".

El momento más épico de la charla fue cuanto intervino la empleada de la exvedette, Norma: "Cuando vio al 'Cabezón'", refiriéndose al famoso, la mujer puso una milanesa más en el horno, ya que era la hora del almuerzo.

Embed - LA MAÑANA CON MORIA - PROGRAMA 03/04/26 - GRACIELA ALFANO SIN FILTRO: HABLÓ DE TODOS

"Cuando Norma saca las milanesas, me viene a tocar la puerta y me pregunta por el señor. 'Tinelli ya se fue', le dije. Y ella me contestó: '¡No me dio tiempo a sacar las milanesas que ya terminó!'”, y la anécdota se llevó los aplausos del set de TV.

Alfano no quiso ahondar en detalles, a pesar que "La One" la interrogó sobre si había sido una relación "delantera y trasera", y la famosa fue contundente: “Fue un service... una cosa muy cortita”.

Para cerrar, la mediática dio a entender que el disfrute sexual no depende sólo del acompañante, sino que ella es una mujer empoderada, independientemente de con quien esté: “Yo la paso bien porque siempre me autogestiono esté con quien esté".

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