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Santiago Almeyda rompió el silencio sobre Flor Peña: "No me lo esperaba"

El exparticipante de Gran Hermano habló con Ángel de Brito sobre los hechos junto a la famosa y una amiga en común, y sobre la supuesta infidelidad de la pareja de Natalia Fava en ese momento.

Los famosos se conocieron entre el 2000 y el 2002 por una amiga en común.

Los famosos se conocieron entre el 2000 y el 2002 por una amiga en común.

Redes sociales

Lo que parecía ser una anécdota de un streaming se convirtió en el tema del momento. Luego de que Florencia Peña hizo público que tuvo un trío sexual con Santiago Almeyda años atrás, él decidió dar su versión de en qué lugar la conoció y cómo fue el encuentro. "Hubo una época en que yo era muy curiosa", subrayó la cantante y dio detalles de la experiencia erótica, aunque sin nombrar al hombre que intervino.

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Mientras, el exparticipante de Gran Hermano no ocultó su asombro sobre la revelación de la actriz: “Me sorprende cómo Flor lo contó, porque es una copada, pero no me lo esperaba”, empezó sobre los hechos ocurridos entre 2000 y 2002.

El mediático habló con Ángel de Brito, en LAM, sobre el momento que pasó con la actriz antes de entrar al juego y que podría haber contado en el reality de Telefe. Todo comenzó con una amiga en común llamada Dolores, que se conocieron en un edificio y que hubo más de un contacto.

“A Flor la recuerdo re bien, siempre la mejor, pero esto no lo conté nunca, ni a nadie”, detalló Almeyda tratando de quedar bien con la mediática que nunca hasta ahora compartió esta vivencia.

El peor momento fue cuando le preguntaron si había sido más de una vez: “¡No, pará! Qué desubicado", fue la respuesta. El conflicto estalló porque en ese momento el ahora gastronómico estaba con Natalia Fava, lo que disparó el debate en redes sociales sobre la infidelidad.

Ahora se espera la versión de la tercera persona, la mujer que compartió la intimidad con Peña y Almeyda, además de la amistad, ya que en el espectáculo parece que el "código de silencio" se rompió por el "anonimato" que supuestamente dan las nuevas plataformas..

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