Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity este martes 24 de noviembre Debido a su desempeño en la última gala, los que quedaron en la cuerda floja fueron Juli Poggio, Luciana Geuna, Grego Rossello y Pablo Migliore, y uno de ellos quedó afuera por decisión del jurado. Agregar C5N en









¿Quién se fue de MasterChef? Redes sociales

La nueva eliminada de MasterChef Celebrity Argentina es Luciana Geuna, después de un mano a mano con Juli Poggio, tras haber tenido un desempeño bajo durante la gala de los delantales negros. De esta manera, ya son siete los participantes que quedaron afuera de la competencia.

Como el lunes fue feriado, la gala de eliminación se pasó para el martes. Y los que más flojos estuvieron, además de la periodista y de la influencer, fueron Pablo Migliore y Grego Rossello, quien estuvo varias veces a punto de irse.

Geuna presentó un risotto de hongos con ojo de bife desmechado, Poggio preparó sorrentinos de ricota y hongos a la crema. Pero no le gustó al jurado y ellas fueron las más complicadas.

Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui reunió a los cuatro peores platos de la jornada y les indicaron sus motivos para ir salvándolos. Finalmente, anunciaron que Geuna era quien quedaba afuera de la competencia, pero le dijeron que debía irse “con la frente en alto” por su desempeño.

"Geuna":

Porque fue eliminada de #MasterchefCelebrity pic.twitter.com/FVGjsdHoPN — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 25, 2026 “Gracias por estar acá y por dejarnos conocerte, y gracias por ser la periodista que sos”, expresó Maru en reconocimiento a Geuna.

Quiénes son los siete eliminados de MasterChef Celebrity Pachu Peña

Paula Trapani

Morena Beltrán

Alejandro Lerner

Diego Ramos

Julieta Nair Calvo

Luciana Geuna