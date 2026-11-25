WhatsApp habilitó la opción de programar mensajes: cómo funciona La plataforma de mensajería instantánea de Meta comenzó este miércoles el despliegue global de una de las funcionalidades más reclamada por los usuarios. Sus particularidades en la aplicación y en la web. Por Agregar C5N en









Empezó a estar disponible la opción de programar mensajes en WhatsApp.

Entre este martes y este miércoles, WhatsApp comenzó a habilitar la función que permite fijar la fecha y la hora de envío de textos, fotos y videos en conversaciones individuales y grupos, según publicó la compañía en sus redes sociales. La disponibilidad puede variar en cada dispositivo.

Las pruebas comenzaron el 12 de octubre en Android con la versión 2.26.40.7 y se extendieron el 22 de octubre a iOS con la versión 26.42.10.19. El lanzamiento será gradual durante las próximas semanas, por lo que la presencia de la opción puede variar según la cuenta, el dispositivo y la actualización de la aplicación.

Nueva función en los grupos de WhatsApp. Para programar mensajes desde el celular se debe mantener presionado el botón de envío y seleccionar el día y la hora de preferencia. WhatsApp permite que el mensaje programe para dentro de 10 minutos o para dentro de 14 días, por lo que no se pueden programar mensajes con meses de anticipación. En la versión web de la aplicación aparece el símbolo de un reloj al lado del botón enviar y al clickearlo se despliega el menú de fecha y hora.

Quien reciba el mensaje no notará la diferencia respecto a un mensaje que no fue programado. Por lo tanto, es una gran opción para hacer consultas dentro del horario laboral o para saludar por cumpleaños a seres queridos.

Además, en el chat de quien haya programado el mensaje aparecerá la leyenda "Programaste un mensaje" y al clickear en "Ver" se podrá eliminar o chequear a qué hora se enviará. Aún así, cada usuario contará con un espacio para consultar los mensajes que aún no se entregaron. Desde allí podrá eliminarlos si cambia de opinión antes de la fecha elegida.

Según informó WhatsApp, el envío se realizará aunque el teléfono del remitente esté apagado, sin conexión o sin batería. Paso a paso, cómo programar un mensaje en WhatsApp Abrir el chat o el grupo donde se quiera programar un mensaje. Escribir el mensaje. Mantener presionado el botón de envío o clickear el símbolo del reloj para desplegar el menú de fecha y hora. Elegir en qué día y a qué hora se pretende que se envíe el mensaje. Confirmar la programación.