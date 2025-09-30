El joven acumulaba deudas tras perder todos sus ahorros en inversiones digitales, incluida Libra, la moneda que promocionó Javier Milei. Su entorno insiste en que es inocente.

Aseguran que Matías Ozorio, presunta mano derecha del 'Pequeño J', es un perejil y perdió sus ahorros con $LIBRA

La comadre de Raquel, madre de Matías Ozorio , habló tras la orden de captura contra el joven señalado como mano derecha del “ Pequeño J ”, supuesto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela. La mujer sostuvo que Ozorio es inocente y contó que quedó atrapado en un espiral de deudas luego de perder todos sus ahorros en criptomonedas.

Durísimo testimonio de los familiares de Brenda y Morena: "Te traen a tu hijo en una bolsa"

“Invirtió todos sus ahorros en Libra. Antes lo seguía en Facebook y veía que subía capturas de criptomonedas y después perdió todo. Se endeudó mucho . Cuando perdió la plata dejó de ser el Matías de antes”, relató la mujer.

“Tenía un buen sueldo en el Hospital Italiano, pero se le metió en la cabeza que iba a ser millonario con las criptos. Cuando se fundió empezó a estar muy dejado, ya no saludaba y andaba con la cabeza baja”, agregó.

La mujer negó que Ozorio sea un narco de peso: “ No le da la sangre para ser un narco. En todo caso será un soldadito más. En el barrio todos dicen que es un perejil. Creo que lo están utilizando para callarlo, para calmar todo y tener un culpable”.

También rechazó que la familia conociera a “Pequeño J”: “No tengo idea de qué relación tiene con ese nombre. Jamás lo escuché en mi vida. Si existe, será un soldadito más”.

Sin embargo, relató con crudeza la vida en las villas miserias. "Acá en la villa todo el mundo vende droga. Es caramelo para niños. En la plaza, en la esquina, a la luz del día. Una vez que se meten ya no pueden salir. O terminan consumidos por la droga o no pueden salir”.

La comadre de Raquel insistió en que Ozorio no se entregó por temor: “Si no se entrega a la policía es por miedo. La familia no lo puede creer y tienen mucho miedo. No saben si va a caer la policía o el narco. Están asustados”.

Por último, dejó una definición abierta: “Si él fue y de verdad está implicado, que pague lo que tiene que pagar. Pero yo no lo veo capaz”.