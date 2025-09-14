El reencuentro de dos campeones del mundo: emotivo abrazo entre Ángel Di María y Leandro Paredes

Los futbolistas Ángel Di María y Leandro Paredes, quienes integraron el equipo de la Selección argentina que se consagró campeón del Mundial Qatar 2022, se reencontraron en el marco del empate 1-1 entre Rosario Central y Boca en el estadio Gigante de Arroyito por el torneo Clausura 2025.
Di María y Paredes, quienes también fueron compañeros en Paris Saint Germain (PSG) y Juventus, se abrazaron en la previa del partido entre Rosario Central y Boca y mantuvieron un breve diálogo antes del encuentro, que se llevó a cabo por la octava fecha del campeonato.
En tanto, luego del partido, intercambiaron camisetas y volvieron a mostrarse juntos. "Hablamos solamente hoy un rato. Sabía que iba a venir una y después se la devolví. Era sabido de parte de él. Es un jugador temperamental y cuando está adentro de la cancha, no hay amigos ni nada pero todo bien", expresó el jugador de 37 años en diálogo con TNT Sports, en referencia a las acciones de juego del partido de este domingo.
Paredes, por su parte, expuso su alegría por enfrentar a Di María. "Para mí un placer. Disfruté mucho de él al lado. Tuve la suerte de compartir muchos años en PSG, Juventus y la Selección argentina. Fue la primera vez que jugué en contra, así que lo disfruté muchísimo. Parte del gol fue por la jerarquía y la calidad que tiene porque sino, creo que este partido terminaba 1-0", señaló con la prensa sobre el golazo olímpico que convirtió el Fideo.