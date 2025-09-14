El reencuentro de dos campeones del mundo: emotivo abrazo entre Ángel Di María y Leandro Paredes Los futbolistas, que fueron compañeros en la Selección argentina, volvieron a encontrarse en el partido entre Rosario Central y Boca por el torneo Clausura 2025. Luego, intercambiaron sus camisetas. Por







Ángel Di María y Leandro Paredes se reencontraron. Captura de TNT Sports

Los futbolistas Ángel Di María y Leandro Paredes, quienes integraron el equipo de la Selección argentina que se consagró campeón del Mundial Qatar 2022, se reencontraron en el marco del empate 1-1 entre Rosario Central y Boca en el estadio Gigante de Arroyito por el torneo Clausura 2025.

Di María y Paredes, quienes también fueron compañeros en Paris Saint Germain (PSG) y Juventus, se abrazaron en la previa del partido entre Rosario Central y Boca y mantuvieron un breve diálogo antes del encuentro, que se llevó a cabo por la octava fecha del campeonato.

Embed El GRAN ABRAZO entre ANGELITO DI MARÍA y LEANDRO PAREDES en el tunel #LPFxTNTSports pic.twitter.com/yMdSGuSK6x — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

En tanto, luego del partido, intercambiaron camisetas y volvieron a mostrarse juntos. "Hablamos solamente hoy un rato. Sabía que iba a venir una y después se la devolví. Era sabido de parte de él. Es un jugador temperamental y cuando está adentro de la cancha, no hay amigos ni nada pero todo bien", expresó el jugador de 37 años en diálogo con TNT Sports, en referencia a las acciones de juego del partido de este domingo.

Paredes, por su parte, expuso su alegría por enfrentar a Di María. "Para mí un placer. Disfruté mucho de él al lado. Tuve la suerte de compartir muchos años en PSG, Juventus y la Selección argentina. Fue la primera vez que jugué en contra, así que lo disfruté muchísimo. Parte del gol fue por la jerarquía y la calidad que tiene porque sino, creo que este partido terminaba 1-0", señaló con la prensa sobre el golazo olímpico que convirtió el Fideo.

Embed EL SALUDO FINAL ENTRE LOS CAMPEÓNES DEL MUNDO Leandro Paredes y Angelito Di María cambiaron camisetas en el final del partido entre Rosario Central y Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/zvXjBtFu30 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025