Los provocadores mensajes de Mauro Icardi en medio del escándalo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

En la publicación, la China lo llamó “el papá del año” irónicamente revelando cuestiones referidas a su paternidad y revelando los verdaderos motivos de su separación. Además, cuestionó la decisión por “celos y envidia”.

Previo a su partida, Icardi hizo una sugestiva publicación en relación a la situación de su pareja con un contundente mensaje: “El problema no es abrir el portal, es no saber cómo cerrarlo. Porque abrirlo y creerte empoderado puede ser muy engañoso”.

“No todos los portales te llevan al paraíso, algunos te tiran directo al infierno. Porque no todo lo que brilla es oro, a veces es la entrada a tu propia perdición”, concluyó con el mismo.

Horas más tarde, ya arriba del avión, el futbolista de Galatasaray subió una imagen de su novia quien se la ve con una media sonrisa donde solo lo acompañó con un emoji de un avión y dos corazones.

Benjamín Vicuña cruzó a la China Suárez: "Mis hijos no son personajes del espectáculo"

El actor chileno Benjamín Vicuña decidió revocar el permiso para que Eugenia "China" Suárez pueda viajar con sus hijos a Turquía y rompió el silencio luego de mucho misterio alrededor de su decisión, la cual ahora quedó en claro que fue para evitar exponer a Amancio y Magnolia.

En diálogo con Intrusos, Vicuña fue consultado por su decisión contra la China Suárez y fue claro a la hora de explicar los motivos. "Es algo que tiene que ver con el orden de los chicos. Ya hablar de mis hijos es un montón, pero lo hago porque ya se instaló un tema en relación a una cosa doméstica, interna de posibilidades", comenzó por expresar.

Luego, apuntó contra las redes sociales por la difusión de lo ocurrido: "Para toda la gente que está tan interesada, la verdad que algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema… Hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo". Así, volvió a evidenciar su bronca por tener que responder sobre la vida privada de sus pequeños.

Para finalizar, buscó terminar con el tema: "Mis hijos viven acá y yo vivo acá por mis hijos. Yo trato de aclarar siempre con una sonrisa, no me gusta estar dando explicaciones, llevo seis meses dando explicaciones. Mis hijos no son personajes del espectáculo". De esta manera, intentó cortar el tema de raíz y dio a entender que lo definirá en privado con la China Suárez.