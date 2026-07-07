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Picante: Mauro Icardi dio una pista de la supuesta infidelidad de Diego Latorre a Yanina

El intercambio escala día a día. La frase sobre la supuesta "vecina" quedó flotando en redes a la espera de que alguna de las partes aporte más detalles.

El fragmento más comentado del posteo fue el que adoptó el formato de los enigmáticos.

El fragmento más comentado del posteo fue el que adoptó el formato de los "enigmáticos".

La guerra entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo este fin de semana. El futbolista volvió a tomar su celular para responder las últimas declaraciones de la conductora de SQP y publicó un mensaje en Instagram que no solo apuntó contra ella sino que dejó entrever una insinuación sobre una supuesta infidelidad de Diego Latorre.

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El cruce tuvo su origen la semana pasada, cuando la mediática dio a conocer un presunto affaire de la China Suárez con el piloto Franco Deambrosi, quien luego confirmó haber tenido un vínculo íntimo con la actriz, aunque aclaró que ocurrió años atrás. En ese momento, Icardi fue contra Yanina Latorre y aseguró tener pruebas de presuntas infidelidades de su marido, cuestionando con dureza su trabajo periodístico.

Lejos de amedrentarse, el 6 de julio la esposa de Latorre redobló la apuesta y contó que el futbolista todavía no tiene definido su futuro deportivo, que sigue negociando con el Galatasaray y que, por el momento, solo habría cerrado un acuerdo para convertirse en embajador publicitario de una clínica estética en Turquía.

Yanina Latorre y Mauro Icardi protagonizan un cruce mediático desde la última semana.

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La enigmática acusación de Mauro Icardi a Yanina Latorre

Furioso por las declaraciones de la conductora, Mauro Icardi publicó un extenso y filoso mensaje en Instagram dirigido directamente a ella. "Aruzza: queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima. Fuiste la 'autora', como te describiste, de tu propio final. Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven", escribió el delantero.

El fragmento más comentado del posteo fue el que adoptó el formato de los "enigmáticos", una modalidad que el propio Icardi le adjudicó a Latorre como recurso habitual. "¿Te sigo tirando data? Quedaste/quedaron afuera de las reuniones de la familia Ca.... porque te fuiste de boca, de copas o porque no te soportan?? Esto es solo data de color. ¡¡¡Vamos a lo importante!!! ¿Querés más? Si querés hacemos un enigmático que tanto te gustaba hacer. La primera pista es: vecina", escribió antes de cerrar con un irónico "Mañana te sigo atendiendo. Amooooorrrr".

Con esa pista, Icardi dejó abierta la interpretación de que estaría insinuando la existencia de una tercera persona vinculada a Diego Latorre. Pese a eso, el futbolista no dio nombres ni aportó ningún elemento que respaldara esa insinuación, por lo que el mensaje quedó instalado como una provocación sin confirmación concreta.

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