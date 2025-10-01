Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez En los últimos días, se instaló la versión de que el actor estaría iniciando una nueva relación que llamó la atención del público.







Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja Redes sociales

Mariano Martínez vuelve a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por un proyecto artístico, sino por rumores de su vida sentimental. Sin confirmaciones oficiales, la expectativa sobre esta nueva pareja se mantiene alta y el tema promete seguir ocupando espacio en la agenda del espectáculo.

Lo que más sorprende a los seguidores y medios especializados es la marcada diferencia de edad entre él y la persona con la que se lo vincula. Este detalle alimentó debates y comentarios en redes sociales, donde las opiniones se multiplicaron con rapidez.

Cuál sería la nueva pareja de Mariano Martínez luva

Mariano Martínez estaría dándole una nueva oportunidad al amor tras su separación de Triana Ybañez y, según reveló Karina Iavícoli en Infama, habría comenzado un vínculo con una joven DJ.

La periodista relató que el actor fue visto junto a una artista de 28 años en un conocido boliche de la Costanera: “Se lo vio el sábado pasado en Tequila con una DJ e influencer llamada Luva. Ella se dedica al reguetón y al RKT”. Incluso, el propio Martínez habría dejado señales de este romance a través de comentarios afectuosos en publicaciones de la joven donde interpreta covers de temas actuales.

De acuerdo con trascendidos, el acercamiento entre ambos se habría dado en julio, poco después de la ruptura del actor con Ybañez, y desde entonces habrían construido una relación más cercana.