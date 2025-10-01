Quién fue Jane Goodall, la científica que apareció en Los Simpon y hasta tuvo su propia película

La británica estuvo representada en la comedia estadounidense y National Geographic narró su historia en Jane.

La etóloga fallecida fue parodiada en la comedia norteamericana en 2002 y 2019.

La primatóloga Jane Goodall quien falleció este miércoles a los 91 años fue representada en la serie estadounidense Los Simpson y tiene varias películas documentales sobre su vida y trabajo.

La antropóloga británica es conocida por su extenso estudio de los chimpancés en el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania , que comenzó en 1960. Sus descubrimientos, como que los chimpancés pueden fabricar y usar herramientas, revolucionaron la primatología.

En Los Simpson, Goodall fue presentada inicialmente como la Dra. Joan Bushwell en el episodio Simpson Safari, en la temporada 12 del 2002, que narraba en clave cómica su trabajo con la especie animal.

Luego apareció con su propia voz en el episodio Gorilas en el Mástil, en la temporada 31 del 2019, junto a Lisa , quien la reconoce como su heroína. Además hay varias películas sobre su vida y trabajo, incluyendo el documental biográfico de 2017 Jane y los documentales más recientes Jane Goodall: Razones para la Esperanza (2023) y Jane Goodall: The Hope (2020).

La activista realizó revolucionarios estudios sobre la especie primate al ganarse la confianza de los animales, y pudo registrar la información acerca de las personalidades, las emociones y los vínculos de los chimpancés.

Goodall murió este 1 de octubre a los 91 años mientras estaba en Estados Unidos. Hasta sus últimos días recorrió el mundo difundiendo sus experiencias y generando conciencia acerca del cuidado de la fauna y flora.