1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién fue Jane Goodall, la científica que apareció en Los Simpon y hasta tuvo su propia película

La británica estuvo representada en la comedia estadounidense y National Geographic narró su historia en Jane.

Por
La etóloga fallecida fue parodiada en la comedia norteamericana en 2002 y 2019.

La etóloga fallecida fue parodiada en la comedia norteamericana en 2002 y 2019.

Redes Sociales

La primatóloga Jane Goodall quien falleció este miércoles a los 91 años fue representada en la serie estadounidense Los Simpson y tiene varias películas documentales sobre su vida y trabajo.

La composición de la microbiota cambia según la persona.
Te puede interesar:

Revelado por la ciencia: estos alimentos benefician la microbiota y ayudan a fortalecer la longevidad

La antropóloga británica es conocida por su extenso estudio de los chimpancés en el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania, que comenzó en 1960. Sus descubrimientos, como que los chimpancés pueden fabricar y usar herramientas, revolucionaron la primatología.

En Los Simpson, Goodall fue presentada inicialmente como la Dra. Joan Bushwell en el episodio Simpson Safari, en la temporada 12 del 2002, que narraba en clave cómica su trabajo con la especie animal.

Embed

Luego apareció con su propia voz en el episodio Gorilas en el Mástil, en la temporada 31 del 2019, junto a Lisa, quien la reconoce como su heroína. Además hay varias películas sobre su vida y trabajo, incluyendo el documental biográfico de 2017 Jane y los documentales más recientes Jane Goodall: Razones para la Esperanza (2023) y Jane Goodall: The Hope (2020).

Embed

La activista realizó revolucionarios estudios sobre la especie primate al ganarse la confianza de los animales, y pudo registrar la información acerca de las personalidades, las emociones y los vínculos de los chimpancés.

Goodall murió este 1 de octubre a los 91 años mientras estaba en Estados Unidos. Hasta sus últimos días recorrió el mundo difundiendo sus experiencias y generando conciencia acerca del cuidado de la fauna y flora.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Matías Ozorio fue detenido en Perú.

Triple femicidio: Perú expulsó a Matías Ozorio, ladero de Pequeño J

Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.
play

Triple femicidio de Florencio Varela: cómo fue el operativo para detener a "Pequeño J" y el testimonio clave de su novia

La científica fue nombrada Mensajera de la Paz de la ONU.

Murió Jane Goodall, quien dedicó su vida al estudio del los chimpancés y el cuidado del ambiente

Nuevas variantes de Covid reactivan contagios y obligan a reforzar la vacunación

Nuevas variantes de Covid-19 reactivan contagios y obligan a reforzar la vacunación

Imputan a exsuboficial de la Armada por apología del delito e incitación al odio

Imputan a exsuboficial de la Armada por apología del delito e incitación al odio

Rating Cero

Uno de los históricos Vengadores volverá en Avengers: Doomsday.

Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday

Elon Musk sorprendió al pedir un boicot a Netflix.

Elon Musk se metió al mundo del streaming: "Cancelen Netflix por..."

Marcelo Tinelli dejó en claro que sigue separado de Milett Figueroa.
play

Marcelo Tinelli volvió a asegurar que está soltero: "Fue precipitado hablar..."

El futbolista llegó acompañado de la influencer a realizar la entrevista psicológica ante la justicia.

Mauro Icardi y la China Suárez, en la Justicia de Estambul: ¿Por qué el futbolista se presentó en un juzgado turco acompañado por la actriz?

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

últimas noticias

Matías Ozorio fue detenido en Perú.

Triple femicidio: Perú expulsó a Matías Ozorio, ladero de Pequeño J

Hace 15 minutos
Uno de los históricos Vengadores volverá en Avengers: Doomsday.

Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday

Hace 30 minutos
Facundo Medina se lesionó.

Dura baja para la Selección argentina: se lesionó un defensor y no podrá ser convocado

Hace 1 hora
play
La etóloga fallecida fue parodiada en la comedia norteamericana en 2002 y 2019.

Quién fue Jane Goodall, la científica que apareció en Los Simpon y hasta tuvo su propia película

Hace 1 hora
play
Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.

Triple femicidio de Florencio Varela: cómo fue el operativo para detener a "Pequeño J" y el testimonio clave de su novia

Hace 1 hora