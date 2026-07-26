Anuncios de riesgo: ¿qué es un Gemelo Digital Social?

Los anuncios del Gobierno nacional levantaron las alertas en toda la comunidad científica. En diálogo con C5N advirtieron que la posibilidad de que se acceda a datos personales sin autorización previa necesita ser legislado y protegido constitucionalmente. El supuesto avance pone en debate los intereses tecnocapitalistas y la concentración de información sin claridad en sus usos.

Desde hace algunas semanas se profundizó el debate en el país sobre una posible implementación tecnológica particular en diferentes rubros, pero sobre todo en las áreas de gestión estatal. El anuncio a cargo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre el Gemelo Digital Social, levantó todas las alertas sobre la utilización y funcionamiento de esta nueva herramienta en términos locales.

Para comprender de qué se trata hay que hacer un poco de historia. El gemelo digital no es nuevo: sus primeras implementaciones surgieron en la década del 80 con aplicación específica en sistemas productivos. Un gemelo digital es una representación virtual de un objeto, proceso o sistema del mundo real. Esto permite analizar los comportamientos, incorporar datos en tiempo real y anticipar posibles escenarios futuros.

Esta tecnología se puede aplicar en una fábrica o una ciudad, también en instituciones médicas o una sociedad, la aplicación busca construir modelos capaces de simular situaciones y ayudar en la toma de decisiones. El avance y desarrollo de estas propuestas se da de una manera mucho más vertiginosa a partir del desarrollo de la inteligencia artificial que le suma inmediatez a la información disponible y es capaz de procesar mucha información para generar perfiles sobre sistemas o ciudadanos.

“La inteligencia artificial configura una tecnología que revoluciona la manera en que se hace ciencia y analizan los datos. Ahora estamos entrando en una fase de debate geopolítico sobre su utilización y en este contexto hay que aclarar que estas herramientas no tienen un perfil o una mirada específica sobre la realidad, pero sus abordajes o empleos son las que pueden estar teñidas de una mirada específica del mundo. A partir de esto el Gobierno de Milei hace una apertura a todo tipo de empresas que trabajan con el análisis masivo de datos de manera pocos claras, que recuerdan la apertura que en el pasado ha sido utilizada por ejemplo en ejercicios militares”, afirmó en diálogo con este medio Rolando González-José, biólogo e investigador superior del Conicet, al analizar personajes y empresas como es el caso del visitante en nuestro país Peter Thiel, dueño de Palantir.

La tecnología en sí no es ni buena ni mala es una definición repetida entre los investigadores que trabajan con estas tecnologías de punta. Desde hace años se trabaja en el sector científico con la utilización de inteligencias artificiales que podrían tener un impacto positivo en la salud, la planificación urbana y el transporte. Para eso afirman hay que trabajar en conceptos como el de la “caja de cristal” donde cualquier ciudadano pueda auditar los algoritmos para que haya transparencia en la utilización de datos personales.

“Otro criterio es el cuidado de las propias bases de datos para que no tengan sesgos o inequidades, sino que den cuenta de esas inequidades en las propias bases de datos, que las minimicen y eliminen. Además, que haya control ciudadano permanente para que sean monitoreadas las utilizaciones de esos datos por parte de los ministerios y de las autoridades oficiales”, agregó González-José.

Esto marca un norte ineludible para evitar riesgos futuros. En todos los ámbitos de debate científico se destaca la importancia de que estos temas se analicen en las plataformas electorales, en las escuelas, universidades y lugares de trabajo para plantear alternativas a las de la actual gestión que tienen un carácter “entreguista y de negocios financieros y especulativos en la utilización de estas herramientas”.

Sobre la llegada del gemelo digital a nuestro país el investigador agregó: “Todo esto aplica al concepto de gemelo digital que lo que hace es que en formato virtual haya una serie de datos replicados que sirven para predecir escenarios, comportamientos, fallos de algún sistema o proceso y acá se tendrían que aplicar los mismos reparos antes mencionados. Si el Gemelo Digital Social usa datos personales deben existir prevenciones de tipo ético y regulatorio que hoy no existen. Hace falta un fuerte trabajo legislativo y normativo para avanzar en esa idea”.

Cuidar los datos personales

“Si los datos son usados para el ámbito de la salud, el donante de esos datos debe saber siempre para que son utilizados y si lo desea poder retirar esa información porque la legislación así lo permite. Todas estas garantías constitucionales son las que se ponen en riesgo cuando se avanza con la herramienta de gemelo digital sin poner en debate público y con las debidas precauciones la sensibilidad del tema”, advirtió el biólogo.

Pero las advertencias en el ámbito científico nacional no terminan ahí. La información global habla de muchos ejemplos de gemelos digitales para planificar empresas del sector privado como lo son automotrices de avanzada o ciudades inteligentes como se empiezan a poner en marcha en países como Alemania, Estados Unidos o Singapur. En el caso del país asiático esta tecnología fue utilizada para planificar los servicios y la infraestructura de la ciudad-Estado.

Tecnocapitalistas en el país

Sobre ese punto, C5N habló con Marcelo Ruiz, doctor en ciencias matemáticas e investigador en ciencia de datos: “Es importante tener en cuenta que el gemelo digital surge en otro contexto distinto al del anuncio del gobierno que es la vinculación a la cuarta revolución industrial que nos atraviesa por el avance tecnológico. Esto quiere decir que es una representación digital compleja como la que utilizan automotrices en Alemania donde la inteligencia artificial y el gemelo digital toman todos los datos de producción en la fábrica. Así intervienen en las relaciones y el funcionamiento de la fábrica para poder predecir escenarios futuros de funcionamiento. Eso se puede transportar a la utilización en la arquitectura y en el campo de la salud”.

Estos avances también son cada vez más estudiados para advertir escenarios climáticos o en materia de salud mental como así la cardiología. Todos avances que se desarrollaron en el transcurso de la pandemia donde la inversión en materia de salud se vio beneficiada por el contexto mundial. Lo que nunca pasó hasta este momento fue el planteo de su utilización para cualquier utilización de “control social”.

“El gobierno hace este anuncio que da la posibilidad de generar dispositivos de anticipación de problemáticas sociales muy complejas con bases de datos que ya existen. Ahora bien, con un gobierno que avanza en la destrucción de las universidades públicas del país y de la ciencia y tecnología, con que instituciones va llevar adelante esta herramienta. Acá es donde surge la sospecha sobre Peter Thiel que es un hombre de las corporaciones digitales globales y que ahora se instala en el país. Justo después de su llegada se anuncia el lanzamiento de estos gemelos digitales. Llama la atención tanta casualidad. Thiel desarrolla tecnologías para esos gemelos. Además, se sabe del interés con su empresa Palantir en Arsat, el desarrollo argentino que tiene mucho potencial para el almacenamiento y procesamiento de datos”, cerró Ruiz sobre el contexto y con quienes el país podría avanzar en estas tecnologias. Hasta ahora solo hay un anuncio y más proyecciones de problemas que soluciones para el conjunto.