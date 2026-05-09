Protesta universitaria: Emiliano Yacobitti aseguró que el Gobierno busca "confundir a la gente para deslegitimar un reclamo"

El vicerrector de la UBA le respondió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en medio de la crisis que atraviesan los hospitales universitarios y a días de la cuarta Marcha Federal Universitaria, había indicado que se cumplieron "todas las obligaciones y transferencias".

En medio de la crisis que atraviesan los hospitales universitarios y las casas de estudio nacionales, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti aseguró que el Gobierno busca "confundir a la gente para deslegitimar un reclamo". Sus palabras llegan como respuesta a los dichos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , que había indicado que se cumplieron "todas las obligaciones y transferencias".

"No nos va a sorprender una mentira más o una mentira menos de Adorni. El comunicado del Ministerio de Capital Humano lo deja claro: la partida de $80.000 millones que tiene aprobada para hospitales universitarios es una partida que el Gobierno propuso en un presupuesto que se votó y reconoce que no cumplió. No giró ni un peso a ninguna universidad con hospitales ", explicó Yacobitti en diálogo con Radio Mitre.

En el marco de la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional, vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso federal extraordinario interpuesto por el Gobierno Nacional.

Durante una conferencia de prensa el viernes pasado, Adorni aseguró que "es falsa la denuncia respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios . El gobierno nacional transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el Presupuesto 2026 , que contempla la función salud, tanto como para gastos en funcionamiento como para gastos en personal".

Según explicó Yacobitti, el Gobierno no transfirió los fondos para los hospitales que dependen de universidades nacionales en las provincias de Córdoba, Cuyo, Buenos Aires y La Rioja. " Lo que está haciendo Adorni es confundir las partidas presupuestarias" , añadió para deslegitimar el reclamo y remarcó que el Gobierno "no giró ni un peso".

En esa línea detalló que "el Gobierno no cree en el sistema público de educación. Son todas excusas. Estos $80.000 millones son menos de lo que van a gastar por bajar el impuesto a los autos de lujo. Es una cuestión de prioridades".

Nueva Marcha Federal Universitaria

La Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para este martes 12 de mayo a partir de las 17 en Plaza de Mayo, con el objetivo de exigir la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y pedir la recomposición salarial. “Tenemos que volver a ser miles en la calle defendiendo nuestro futuro”, sentenciaron.

Hace unos días también desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también convocaron a marchar el 12 de mayo a la Plaza de Mayo por la "Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional".

Al mismo tiempo, los hospitales universitarios llevaron a cabo un nueva protesta y reclamo por el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de Financiamiento sobre el cual advirtieron que "de seguir así, en un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando".

Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de la Ciudad de Buenos Aires, describió la dramática situación que atraviesan los centros de salud. "Junto con los directivos del hospital de clínicas hemos convocado esta mañana a una conferencia de prensa para alertar sobre la problemática que estamos viviendo que es el no cumplimento de la partida presupuestaria del Presupuesto 2026 que tiene un ítem para gastos operativos de los hospitales universitarios".

"Los mismos en su carácter anual son de $80 mil millones para todos los hospitales universitarios, no solamente para la UBA. Hay en Córdoba, Mendoza y La Rioja. Estamos en mayo y todavía no recibimos fondos correspondientes al año en curso. Ya con la inflación acumulada en estos cuatro meses, más el 30% del año pasado, imaginate como se hace para pagar a los proveedores con la deuda que tenemos y lo que vamos a cobrar. En estos cuatro meses ya perdimos mínimo un 10%", señaló el profesional.

En este sentido, hizo énfasis en que el reclamo al Gobierno no es una ayuda financiera: "Es lo que nos corresponde por la ley de Presupuesto. De seguir así en un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando".