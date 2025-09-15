Benjamín Vicuña apuntó contra la China Suárez por enseñarle turco a sus hijos: "Fue una sorpresa..." El actor chileno dejó en claro su postura luego de la aparición de videos de la actriz enseñándole el idioma a Amancio y Magnolia.







La China Suárez quedó mal parada tras las declaraciones de Benjamín Vicuña. Redes sociales

El actor chileno Benjamín Vicuña apuntó contra la China Suárez por enseñarle el idioma turco a sus hijos Amancio y Magnolia, quienes se encuentran en Turquía junto con la actriz y el futbolista Mauro Icardi en medio del escándalo.

En diálogo con el programa televisivo Intrusos, Vicuña comenzó por referirse a la revelación de la China sobre la inesperada enseñanza de un nuevo idioma. "Me da como mucha incomodidad estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia. Fue una sorpresa, no lo sé. Realmente no lo sé", expresó.

De igual manera, buscó calmar las aguas como siempre suele hacer: "No hay nada tan grave al respecto. Yo trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, trato de adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá". Con estas palabras, el chileno dejó en claro su tranquilidad por la escandalosa situación.

Benjamín Vicuña con Amancio y Magnolia hijos China Suárez historia Benjamín Vicuña tuvo varios problemas con la China Suárez en 2025 por la crianza de Amancio y Magnolia. Captura Instagram

Para finalizar, Benjamín Vicuña lanzó la bomba contra la China Suárez: "Me vine a vivir a la Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad, es un hecho, es real. Este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho. Me hace pensar, me hace planificarme, pero es todo demasiado reciente". Así, acusó a la actriz de ser egoísta por llevarse a sus pequeños a otro país para vivir con Mauro Icardi.