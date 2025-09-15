IR A
Benjamín Vicuña apuntó contra la China Suárez por enseñarle turco a sus hijos: "Fue una sorpresa..."

El actor chileno dejó en claro su postura luego de la aparición de videos de la actriz enseñándole el idioma a Amancio y Magnolia.

La China Suárez quedó mal parada tras las declaraciones de Benjamín Vicuña.

Redes sociales
Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré quedaron expuestos con la China Suárez.
En diálogo con el programa televisivo Intrusos, Vicuña comenzó por referirse a la revelación de la China sobre la inesperada enseñanza de un nuevo idioma. "Me da como mucha incomodidad estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia. Fue una sorpresa, no lo sé. Realmente no lo sé", expresó.

De igual manera, buscó calmar las aguas como siempre suele hacer: "No hay nada tan grave al respecto. Yo trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, trato de adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá". Con estas palabras, el chileno dejó en claro su tranquilidad por la escandalosa situación.

Benjamín Vicuña con Amancio y Magnolia hijos China Suárez historia
Benjamín Vicuña tuvo varios problemas con la China Suárez en 2025 por la crianza de Amancio y Magnolia.

Para finalizar, Benjamín Vicuña lanzó la bomba contra la China Suárez: "Me vine a vivir a la Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad, es un hecho, es real. Este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho. Me hace pensar, me hace planificarme, pero es todo demasiado reciente". Así, acusó a la actriz de ser egoísta por llevarse a sus pequeños a otro país para vivir con Mauro Icardi.

Embed - BENJAMÍN VICUÑA EN GUERRA CON "LA CHINA" SUÁREZ: "Es difícil estar lejos de mis hijos"

Wanda Nara y Mauro Icardi
El episodio generó una denuncia por violencia de género de parte de la conductora.

