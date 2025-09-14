IR A
La China Suárez confirmó la peor noticia para Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré: de qué se trata

La actriz y modelo utilizó sus redes sociales para revelar una inesperada actualización sobre su vida en Turquía junto con Mauro Icardi.

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré quedaron expuestos con la China Suárez.

Mauro Icardi no soporta más los constantes ataques de Wanda Nara.
A través de sus historias de Instagram, la China Suárez compartió una selfie junto con Rufina y escribió: "Aprendiendo turco". Esto expone que la hija que tuvo con Nicolás Cabré se quedará a vivir en este país junto con su madre e Icardi, algo que parece ir en contra del arreglo inicial para la crianza de la pequeña.

Pero eso no fue lo único, sino que luego también aparecieron Magnolia y Amancio, es decir los hijos de Benjamín Vicuña. En estos casos, la actriz los filmó mientras decían diferentes frases en turco y esto generó un nuevo escándalo en redes sociales, ya que todo esto da a entender que los pequeños crecerán alejados de sus padres.

China Suárez hija aprendiendo turco
La China Suárez reveló que sus hijos están aprendiendo turco.

Tras el regreso de Mauro Icardi a la actividad profesional de la mano de Galatasaray, el futuro de su nueva familia ensamblada parece estar definitivamente en Turquía. Al tratarse del capitán del equipo, el cual realizó una inversión multimillonaria para competir en la UEFA Champions League 2025/26, esto plantea una evidente estadía de la China Suárez en el país euroasiático.

