El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país La conductora brilló en la entrega de los Martín Fierro con un atuendo inspirado en el cine clásico.







El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala. Instagram

El look de Wanda Nara en la gala de los Martín Fierro 2025 no pasó desapercibido. La conductora de Bake Off Famosos eligió un vestido ajustado, negro total con lunares, firmado por Dolce & Gabbana. Completó su outfit con gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza, un claro homenaje a las divas de los años 50 que generó elogios y también críticas en redes.

La mediática compartió en Instagram los detalles de su preparación: desde la previa en su habitación hasta su descenso en el ascensor con su equipo. Además, lució joyas de la casa Jean Pierre, lo que reforzó la impronta glamorosa de la noche.

El regreso de Maxi López al país coincidió con este evento. Tras años de disputas, hoy mantiene un vínculo más armonioso con Wanda. Invitado a la próxima edición de MasterChef Celebrity, habló con América TV sobre su nueva etapa personal y familiar. Allí reveló que ya conoció a Martín Migueles, actual pareja de la empresaria.

Wanda Nara 1 Wanda Nara eligió un vestido Dolce & Gabbana en clave retro para los Martín Fierro.

Maxi López contó el gesto que tuvo Martín Migueles con sus hijos El exfutbolista destacó la buena relación que mantiene con el empresario, con quien compartió un asado junto a sus hijos. “Nos abrió la puerta de su casa, cocinó y fue muy atento con los chicos”, relató. Si bien evitó opinar sobre las polémicas que rodean a Migueles, subrayó que lo importante para él es que se comporte con respeto hacia su familia.

En la entrevista, Maxi también habló de su preocupación por la salud de Valentino, su hijo mayor, quien será operado de los ligamentos cruzados el próximo sábado. “Es mi prioridad acompañarlo en la recuperación”, afirmó. Wanda Nara 2 Tras años de conflictos, López y Nara viven una etapa de mayor armonía familiar. Instagram (wanda_nara) Más allá de las dificultades, López resaltó que vive una etapa de paz con Wanda tras el duro camino que recorrieron. “Hoy lo principal es que ella esté bien, porque si los chicos ven a su mamá feliz, ellos también lo están”, aseguró.