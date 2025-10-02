IR A
IR A

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

La conductora brilló en la entrega de los Martín Fierro con un atuendo inspirado en el cine clásico.

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

Instagram

El look de Wanda Nara en la gala de los Martín Fierro 2025 no pasó desapercibido. La conductora de Bake Off Famosos eligió un vestido ajustado, negro total con lunares, firmado por Dolce & Gabbana. Completó su outfit con gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza, un claro homenaje a las divas de los años 50 que generó elogios y también críticas en redes.

Las mediáticas competirán en el rubro de la belleza.
Te puede interesar:

¿Copia o casualidad? La China Suárez lanza su emprendimiento y compite directo con Wanda Nara

La mediática compartió en Instagram los detalles de su preparación: desde la previa en su habitación hasta su descenso en el ascensor con su equipo. Además, lució joyas de la casa Jean Pierre, lo que reforzó la impronta glamorosa de la noche.

El regreso de Maxi López al país coincidió con este evento. Tras años de disputas, hoy mantiene un vínculo más armonioso con Wanda. Invitado a la próxima edición de MasterChef Celebrity, habló con América TV sobre su nueva etapa personal y familiar. Allí reveló que ya conoció a Martín Migueles, actual pareja de la empresaria.

Wanda Nara 1
Wanda Nara eligió un vestido Dolce & Gabbana en clave retro para los Martín Fierro.

Wanda Nara eligió un vestido Dolce & Gabbana en clave retro para los Martín Fierro.

Maxi López contó el gesto que tuvo Martín Migueles con sus hijos

El exfutbolista destacó la buena relación que mantiene con el empresario, con quien compartió un asado junto a sus hijos. “Nos abrió la puerta de su casa, cocinó y fue muy atento con los chicos”, relató. Si bien evitó opinar sobre las polémicas que rodean a Migueles, subrayó que lo importante para él es que se comporte con respeto hacia su familia.

En la entrevista, Maxi también habló de su preocupación por la salud de Valentino, su hijo mayor, quien será operado de los ligamentos cruzados el próximo sábado. “Es mi prioridad acompañarlo en la recuperación”, afirmó.

Wanda Nara 2
Tras años de conflictos, López y Nara viven una etapa de mayor armonía familiar.

Tras años de conflictos, López y Nara viven una etapa de mayor armonía familiar.

Más allá de las dificultades, López resaltó que vive una etapa de paz con Wanda tras el duro camino que recorrieron. “Hoy lo principal es que ella esté bien, porque si los chicos ven a su mamá feliz, ellos también lo están”, aseguró.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El futbolista llegó acompañado de la influencer a realizar la entrevista psicológica ante la justicia.

Mauro Icardi y la China Suárez, en la Justicia de Estambul: ¿Por qué el futbolista se presentó en un juzgado turco acompañado por la actriz?

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.

Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara luego de llevarse el Martín Fierro a su casa

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025
play

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025 y sus compañeros la escracharon: "Agarró el premio y desapareció"

La China Suárez y Mauro Icardi compartieron fotos íntimas.

Mauro Icardi y la China Suárez compartieron fotos íntimas: "Mi lugar seguro..."

Wanda Nara es la responsable de Valentino porque Maxi López vive en Europa.
play

El hijo de Maxi López y Wanda Nara podría retirarse del fútbol por una complicada lesión

Mauro Icardi abandonará Galatasaray para regresar a Argentina.
play

Mauro Icardi vuelve a Argentina: dejará Galatasaray en medio de la temporada

últimas noticias

La decisión de Trump enfrenta críticas de las propias filas republicanas.

La inesperada crisis que atraviesa Trump: republicanos, demócratas y agricultores se oponen al swap con Argentina

Hace 22 minutos
Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

Hace 33 minutos
Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que es un cuento de cultura y fe

Hace 33 minutos
Candidatos y alianzas que definirán la representación de Jujuy en las elecciones 2025.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Jujuy

Hace 46 minutos
La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus.

Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos?

Hace 46 minutos