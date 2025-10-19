Llega la primera eliminación a MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen culinario El programa culinario tendrá su debut en las galas de salida y uno de los famosos deberá dejar el certamen.







Uno de los 24 participantes de MasterChef Celebrity será eliminado. Telefe

El programa culinario MasterChef Celebrity tendrá su primera eliminación por Telefe y uno de los participantes famosos dejará el certamen de televisión luego de apenas días desde el comienzo, por lo que los fanáticos deberán reorganizarse detrás de un nuevo preferido a partir de este lunes.

A través del sitio web oficial de Telefe, al ingresar a la pestaña de la programación (mitelefe.com/horarios), quedó confirmado que MasterChef Argentina: Gala de Eliminación será a las 23:00 hrs, aunque todo dependerá del partido de la Selección argentina en la final del Mundial Sub 20. Tras su inicio a las 20:00, en el canal buscaron asegurarse y directamente planificaron unos horarios con alargue incluido, por lo que hay grandes chances de que el certamen culinario arranque antes.

Junto con este anuncio, agregaron: "Con la conducción de Wanda Nara y el jurado más exigente Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Un participante abandonará el programa en la exclusiva Gala de Eliminación". Así, apenas días después del arranque, uno de los famosos dejará el ciclo que maneja más rating en la actualidad.

Embed - Masterchef Argentina on Instagram: "Se viene una noche picante en #MasterchefCelebrity Conocemos al primer eliminado ¿Quién abandonará la cocina más famosa? HOY al término de Argentina vs. Marruecos por Telefe con @wanda_nara También por @hbomaxar" View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

Así, MasterChef Celebrity perderá a uno de los siguientes participantes: Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio Husaín, Diego Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge "Roña" Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.