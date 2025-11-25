Gianinna Maradona y un conmovedor mensaje en en aniversario de la muerte de Diego

La hija del 10 se pronunció en sus redes sociales para recordar a su padre con un mensaje que tocó las fibras más sensibles de sus seguidores. En un aniversario del fallecimiento la joven publicó una story que refleja el profundo vacío que la pérdida dejó en su vida y en la de toda su familia.

A cinco años de la trágica muerte de Diego Armando Maradona , su hija Gianinna utilizó sus redes sociales para compartir un profundo mensaje que rápidamente se volvió viral. A través de sus historias de Instagram, la diseñadora rememoró con dolor cómo recibió la noticia del fallecimiento del "10"

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

La joven también lanzó duras críticas hacia los "amigos" que rodearon a su padre en sus últimos días , e hizo un firme llamado a que se haga justicia por las circunstancias de su partida. El texto es un testimonio íntimo sobre el vacío que dejó el ídolo.

El mensaje empezó un el recuerdo nostálgico hacia su padre: "5 años del último beso, de nuestro hasta luego..." , abrió el mensaje en letras blancas con fondo negro en una historia de Instagram.

Utilizó fuertes palabras para expresar su impotencia ante lo sucedido horas previas a la muerte de su padre: "5 años de ese llamado de mierda, ambulancias, policías, médicos, hijos de puta disfrazados de amigos, chorros, asesinos, lacras..." , arremetió contra el entorno de la estrella de futbol.

La familia del astro sigue a la espera de justicia y Gianinna lo manifestó en sus palabras: "5 años de caos interno, injusticia y un dolor que es intransferible"

Y siguió: "Justicia por VOS, que paguen todos los que no nos dejaron seguir viviendo una vida juntos, hasta que nos volvamos a encontrar, yo te llevo flores y te abrazo desde acá", cerró el emotivo mensaje.

Lio Messi no fue ajeno al recuerdo y posteó un sentido mensaje para Diego Maradona

Leonel compartió una imagen en su cuenta de Instagram y recordó al astro que nos dejó el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, tras una serie de complicaciones de salud.

En un emotivo homenaje, "La Pulga" compartió en Instagram una fotografía en blanco y negro. La imagen captura un cálido abrazo con Maradona, un recuerdo que se remonta a la época en que 'El Pelusa' se desempeñó como director técnico de la Selección argentina (un período que abarcó desde noviembre de 2008 hasta julio de 2010).

Lionel Messi posteo Diego Maradona Instagram (@leomessi)

Aunque la publicación en Instagram pudo parecer un gesto menor, su significado radica en la intención del capitán albiceleste, ya que Lionel Messi rara vez utiliza sus plataformas digitales para compartir mensajes de índole personal.

El vínculo inquebrantable entre Messi y Maradona se cimentó en el místico dorsal número 10 de la Selección argentina. Su relación se estrechó notablemente desde el Mundial de Sudáfrica 2010 y alcanzó su punto culminante tras la Copa del Mundo de Qatar 2022.