Marvel desbloquea el máximo poder de un X-Men luego de 40 años

Marvel lanzó el tráiler final de Venom: The Last Dance y confirmó un esperado cameo

Marvel Redes sociales

X-Men pareció inspirarse en la mutación de Hank McCoy que llevó a convertirse en Bestia. Solo alguien con un ego como el de Forge vería el experimento de Bestia, no como advertencia sino como prueba.

Forge también cuenta el carácter necesario para ejecutar con éxito el experimento, ya que es lo suficiente destructivo para no preocuparse realmente por las consecuencias de sus acciones.

Forge fue entrenado en las artes místicas por quien fue su mente, Naze, pero la mayoría de las veces ha rechazado esa herencia. Cuando desbloqueó sus poderes, Marvel decidió acudir a esa faceta que forma parte de su vida, pero que pasa completamente inadvertida.

Marvel: la creadora de su próxima serie desmintió múltiples rumores sobre cameos

La guionista Jac Schaeffer, creadora de la serie Agatha All Along, confirmó que prestó especial atención a los detalles para no ilusionar a ningún fanático con la posibilidad de volver a ver alguno de los personajes favoritos de Marvel Studios.

En diálogo con el portal The Hollywood Reporter, Jac Schaeffer confesó su atención al detalle con Agatha All Along tras las críticas que recibió Marvel por las falsas pistas de WandaVision. Primero que nada, explicó: "Es cierto. En su momento, me tomé las teorías de los fans un poco a pecho, y siento que he cambiado desde entonces".

Por otro lado, recordó cómo vivió aquel momento: "Todos en Marvel durante WandaVision se mostraban muy relajados con las teorías de los fans, y ahora entiendo que siempre habrá teorías. Solo tienes que hacer tu trabajo, hacerlo lo mejor que puedas y esperar que la audiencia disfrute del recorrido". Así, se mostró ilusionada con que el público pueda quedar feliz con la próxima serie.