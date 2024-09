Marvel: la creadora de su próxima serie desmintió múltiples rumores sobre cameos A tan solo una semana del estreno de Agatha All Along, desde el estudio cinematográfico cortaron múltiples rumores de raíz.







La serie Agatha All Along llegará el 18 de septiembre con mucha ilusión. Marvel Television

La guionista Jac Schaeffer, creadora de la serie Agatha All Along, confirmó que prestó especial atención a los detalles para no ilusionar a ningún fanático con la posibilidad de volver a ver alguno de los personajes favoritos de Marvel Studios.

En diálogo con el portal The Hollywood Reporter, Jac Schaeffer confesó su atención al detalle con Agatha All Along tras las críticas que recibió Marvel por las falsas pistas de WandaVision. Primero que nada, explicó: "Es cierto. En su momento, me tomé las teorías de los fans un poco a pecho, y siento que he cambiado desde entonces".

Por otro lado, recordó cómo vivió aquel momento: "Todos en Marvel durante WandaVision se mostraban muy relajados con las teorías de los fans, y ahora entiendo que siempre habrá teorías. Solo tienes que hacer tu trabajo, hacerlo lo mejor que puedas y esperar que la audiencia disfrute del recorrido". Así, se mostró ilusionada con que el público pueda quedar feliz con la próxima serie. Agatha All Along siglas Wanda Maximoff Marvel Una de las principales teorías asegura que Wanda Maximoff estará en Agatha All Along. Redes sociales Para finalizar, confesó su único arrepentimiento tras entregar el producto terminado a Disney+: "Me avergüenza decir que no se me ocurrió llamar a Evan Peters y ahora me gustaría poder volver a filmar el piloto". Esto último generó mucha expectativa entre los fans y ahora se cree que podría aparecer otra versión de Pietro Maximoff.