La estrella que está dispuesta a volver a Marvel para reencarnar su popular personaje

En una entrevista con FM104 aseguró: “Es un personaje que me encanta interpretar cuando hay una forma de hacerlo bien, y creo que he tenido la suerte de que cuando empecé me usaron bien”.

“Creo que la gente no supo qué hacer conmigo durante un tiempo por allí ... si hay una buena manera de hacerlo siempre estaré feliz de regresar", agregó.

En cuanto al desarrollo de su personaje indicó: "Digamos que piensas: 'Oh Dios mío, esto fue lo más divertido que he hecho, y amo tanto a este personaje que quiero hacerlo de nuevo', ahora tendrás más control creativo para el siguiente".