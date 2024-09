Marvel: Deadpool y Wolverine continúa rompiendo récords en el cine a tres meses de su estreno

De esta manera, quedó solo por detrás de Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: No Way Home (2021), Black Panther(2018) y Avengers: Infinity War (2018). Lo curioso de este ránking es que la protagonizada por Chadwick Boseman no fue tan exitosa a nivel mundial, razón por la que no integra este podio si se contabiliza al planeta completo.

Deadpool y Wolverine récord taquilla Avengers Vengadores Marvel Deadpool y Wolverine es un rotundo éxito de taquilla para Disney y Marvel. X (ex Twitter)

Teniendo en cuenta que la película de Marvel que trajo de regreso a Ryan Reynolds y Hugh Jackman continúa en cines, la cifra aún no es definitiva, pero los montos oficiales de taquilla son los siguientes:

Avengers: Endgame: u$s2.799.439.100. Avengers: Infinity War: u$s2.052.415.039. Spider-Man: No Way Home: u$s1.928.040.905. The Avengers: u$s1.520.538.536. Avengers: Age of Ultron: u$s1.405.018.048. Black Panther: u$s1.374.959.729. Deadpool & Wolverine: u$s1.316.684.625.

Marvel confirmó la llegada de Deadpool y Wolverine a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

El estudio cinematográfico Marvel Studios confirmó que la película Deadpool y Wolverine se estrenará en Disney+ durante los primeros días de octubre, terminando así con la espera de los fans por ver el éxito del cine en streaming.