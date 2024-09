Una nueva serie de Marvel llegará a Disney+: cuándo y dónde verla

Agatha All Along Marvel Television

La serie retoma su vida sin poderes ni recuerdos luego de su enfrentamiento contra la Bruja Escarlata. El personaje explora el pasado como bruja de Salem que la llevan a reunirse con un grupo de hechiceras oscuras. Allí se emprende la Senda de Brujas con conjuros y maldiciones peligrosas que intentarán traer de vuelta sus poderes.

La serie se estrenará el 19 de septiembre a las 22 en Argentina con un doble capítulo y se harán estrenos semanales cada jueves para que el 30 de octubre se estrene el último episodio, el mismo día de Halloween y Día de los Muertos. Serán nueve capítulos.

Marvel: la creadora de su próxima serie desmintió múltiples rumores sobre cameos

La guionista Jac Schaeffer, creadora de la serie Agatha All Along, confirmó que prestó especial atención a los detalles para no ilusionar a ningún fanático con la posibilidad de volver a ver alguno de los personajes favoritos de Marvel Studios.

En diálogo con el portal The Hollywood Reporter, Jac Schaeffer confesó su atención al detalle con Agatha All Along tras las críticas que recibió Marvel por las falsas pistas de WandaVision. Primero que nada, explicó: "Es cierto. En su momento, me tomé las teorías de los fans un poco a pecho, y siento que he cambiado desde entonces".

Por otro lado, recordó cómo vivió aquel momento: "Todos en Marvel durante WandaVision se mostraban muy relajados con las teorías de los fans, y ahora entiendo que siempre habrá teorías. Solo tienes que hacer tu trabajo, hacerlo lo mejor que puedas y esperar que la audiencia disfrute del recorrido". Así, se mostró ilusionada con que el público pueda quedar feliz con la próxima serie.