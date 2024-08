El director de Marvel reveló cuándo se estrena Vengadores 5

El film se llamará Avengers: Doomsday , aunque previamente se iba a llamar The Kang Dynasty. No solo marca el regreso de Robert Downey Jr. y no como Iron Man, sino como el villano llamado Víctor Von Doom, sino también de los hermanos Joe y Anthony Russo como directores.

Tras la incertidumbre de no anunciar la quinta película, Fage confirmó que se estrenará el 1 de mayo del 2026 y no en 2025 como estaba previsto. También lo que se sabe es que su secuela, es decir, Avengers: Secret Wars va a estrenarse el 7 de mayo del 2027.

Los nuevos personajes, aparte de Downey Jr., van a estar los miembros de Los 4 Fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, por el momento. Aún no se sabe si se sumarán viejos actores o incorporarán nuevos nombres. El tráiler de la película se podrá ver en 2025.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre X-23 luego de Deadpool y Wolverine

La actriz española Dafne Keen confirmó que su aparición como Laura/X-23 en Deadpool y Wolverine se trató de la misma persona de Logan, algo que terminó con el misterio alrededor de si era una variante o no.

Durante una entrevista con Phase Zero, Dafne Keen comenzó por contar cuándo le dijeron que iban a revelar su participación en Deadpool y Wolverine. "Me enteré 12 horas antes que ustedes, lo cual es una locura. Recibí una llamada de Shawn (Levy) y me contó la noticia. Así pude ir a la première sin tener que fingir que era simplemente la invitada de Hugh (Jackman)", confesó.

Luego, con respecto a sus dudas por regresar, explicó: "Respondieron todas mis preguntas. Shawn y Ryan (Reynolds) son muy inteligentes, tenían respuestas para todo. Apenas llegué me dijeron que no era una variante, que me había ido con los niños (de Logan) por unos años y luego me enviaron al Vacío". De esta manera, es la original que todos conocieron en 2017.