La emoción de Franco Colapinto por la presencia de su abuela Rosa en su exhibición: "Me vio vestido de piloto"

El corredor argentino de Fórmula 1 destacó la asistencia de su familiar en el evento que protagonizó en Palermo. "Para ella fue un día muy especial porque vio a qué llegó su nieto", expresó.

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto , expuso su emoción por la presencia de su abuela Rosa en el Road Show que protagonizó el domingo en el circuito urbano de Palermo y afirmó que "la pasó muy bien" durante la exhibición. Además, remarcó que "para ella fue un día muy especial porque vio a qué llegó su nieto".

En diálogo con Fox Sports, Colapinto remarcó su alegría debido a la asistencia de su abuela en la exhibición, que reunió a más de 500 mil personas: "Pudo verme vestido de piloto, no me había visto nunca tan de cerca. Fue increíble, la pasó muy bien. Para ella y para mí fue una experiencia única. Estoy feliz de que haya estado y de que se haya bancado un día tan largo. Fue un sueño hecho realidad".

En tal sentido, luego bromeó por el ruido del Lotus E20 que utilizó y destacó el apoyo familiar que recibió. "Tenía miedo de dejarla sorda con el auto de Fórmula 1. Fue muy especial, le hice trompos cerquita. La disfruté mucho. Para ella fue un día muy especial porque vio a qué llegó su nieto: con tantos argentinos bancándome y cantando mi nombre. Fue un momento muy especial para toda la familia", expresó en diálogo con ESPN.

En tanto, previo al Road Show, el corredor de 22 años había expuesto su felicidad debido a la presencia de sus allegados: "Traer un Fórmula 1 a Argentina también es para mi familia porque mi vieja y mi viejo vienen, pero mi abuela no puede. Que sea acá tan cerca de su casa es algo muy lindo, que me pueda ver y me pueda disfrutar".

️ EL TIERNO SALUDO DE COLAPINTO A SU ABUELA Luego de la primera salida a las calles de Palermo con el Lotus E20 el piloto bajó y fue directo a saludar a su abuela Rosa, quien lo estaba esperando con los ojos llenos de lágrimas. pic.twitter.com/AS9iQQnisw

Durante las seis horas de jornada, Colapinto completó tres salidas a pista de 20 minutos cada una. Además del monoplaza de 2012, el piloto condujo una réplica de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio con un casco alusivo al quíntuple campeón mundial. La cita marcó un hito para los fanáticos locales, quienes esperaron desde las 9 de la mañana para ver el despliegue técnico.

Tras la exhibición en Palermo, Franco Colapinto ya piensa en el Gran Premio de Miami

Luego de la exhibición de este domingo por las calles de Buenos Aires, en el marco del Road Show to BA 2026, Franco Colapinto volverá a correr el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami. Esta cita corresponde la cuarta fecha del calendario anual para la Fórmula 1 tras un receso obligado, sin acción en las pistas.

El piloto de 22 años regresa a las pistas oficiales después de un bache que afectó el desarrollo normal de la temporada competitiva. Las autoridades suspendieron el GP de Bahréin y también el GP de Arabia Saudita por el recrudecimiento del conflicto bélico que azota actualmente a Medio Oriente.

La decisión de los organizadores tuvo su fundamento en la falta de garantías de seguridad frente a los ataques registrados en la región del Golfo. Esta situación alteró los planes originales de las escuderías y dejó a los fanáticos con una espera mucho más larga de lo previsto.

La máxima categoría del automovilismo mundial, que debía desembarcar en Sakhir el pasado 12 de abril, mantuvo los motores apagados durante cinco semanas consecutivas. Con la baja de estas dos competencias, el Mundial 2026 redujo su cantidad de fechas de las 24 iniciales a 22 jornadas definitivas.

Pese a que existieron gestiones para utilizar circuitos europeos como reemplazo, la logística a corto plazo impidió que esas alternativas prosperaran. El Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo, marcará el retorno del piloto argentino al volante de su monoplaza con Alpine.