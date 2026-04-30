30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La emoción de Franco Colapinto por la presencia de su abuela Rosa en su exhibición: "Me vio vestido de piloto"

El corredor argentino de Fórmula 1 destacó la asistencia de su familiar en el evento que protagonizó en Palermo. "Para ella fue un día muy especial porque vio a qué llegó su nieto", expresó.

Por
Franco Colapinto y su abuela Rosa.

Franco Colapinto y su abuela Rosa.

X (@livedaleplay)
formula 1: las condiciones que ponen en riesgo el gran premio de miami
Te puede interesar:

Fórmula 1: las condiciones que ponen en riesgo el Gran Premio de Miami

En diálogo con Fox Sports, Colapinto remarcó su alegría debido a la asistencia de su abuela en la exhibición, que reunió a más de 500 mil personas: "Pudo verme vestido de piloto, no me había visto nunca tan de cerca. Fue increíble, la pasó muy bien. Para ella y para mí fue una experiencia única. Estoy feliz de que haya estado y de que se haya bancado un día tan largo. Fue un sueño hecho realidad".

En tal sentido, luego bromeó por el ruido del Lotus E20 que utilizó y destacó el apoyo familiar que recibió. "Tenía miedo de dejarla sorda con el auto de Fórmula 1. Fue muy especial, le hice trompos cerquita. La disfruté mucho. Para ella fue un día muy especial porque vio a qué llegó su nieto: con tantos argentinos bancándome y cantando mi nombre. Fue un momento muy especial para toda la familia", expresó en diálogo con ESPN.

Embed

En tanto, previo al Road Show, el corredor de 22 años había expuesto su felicidad debido a la presencia de sus allegados: "Traer un Fórmula 1 a Argentina también es para mi familia porque mi vieja y mi viejo vienen, pero mi abuela no puede. Que sea acá tan cerca de su casa es algo muy lindo, que me pueda ver y me pueda disfrutar".

Durante las seis horas de jornada, Colapinto completó tres salidas a pista de 20 minutos cada una. Además del monoplaza de 2012, el piloto condujo una réplica de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio con un casco alusivo al quíntuple campeón mundial. La cita marcó un hito para los fanáticos locales, quienes esperaron desde las 9 de la mañana para ver el despliegue técnico.

Tras la exhibición en Palermo, Franco Colapinto ya piensa en el Gran Premio de Miami

Luego de la exhibición de este domingo por las calles de Buenos Aires, en el marco del Road Show to BA 2026, Franco Colapinto volverá a correr el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami. Esta cita corresponde la cuarta fecha del calendario anual para la Fórmula 1 tras un receso obligado, sin acción en las pistas.

El piloto de 22 años regresa a las pistas oficiales después de un bache que afectó el desarrollo normal de la temporada competitiva. Las autoridades suspendieron el GP de Bahréin y también el GP de Arabia Saudita por el recrudecimiento del conflicto bélico que azota actualmente a Medio Oriente.

La decisión de los organizadores tuvo su fundamento en la falta de garantías de seguridad frente a los ataques registrados en la región del Golfo. Esta situación alteró los planes originales de las escuderías y dejó a los fanáticos con una espera mucho más larga de lo previsto.

La máxima categoría del automovilismo mundial, que debía desembarcar en Sakhir el pasado 12 de abril, mantuvo los motores apagados durante cinco semanas consecutivas. Con la baja de estas dos competencias, el Mundial 2026 redujo su cantidad de fechas de las 24 iniciales a 22 jornadas definitivas.

Pese a que existieron gestiones para utilizar circuitos europeos como reemplazo, la logística a corto plazo impidió que esas alternativas prosperaran. El Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo, marcará el retorno del piloto argentino al volante de su monoplaza con Alpine.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

De Paul, Messi y Colapinto por primera vez juntos en Miami. 

YPF reunió a sus embajadores Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Franco Colapinto en un encuentro único

Maia Refucci y Franco Colapinto, cada vez más juntos.

Maia Reficco envió otro guiño y ¿confirmó la relación con Franco Colapinto?

Así quedó el auto de Alpine.

Colapinto prendió fuego el monoplaza de Alpine en el cierre de su exhibición en Buenos Aires

Los motores de la F1 volverán a encenderse para el próximo GP de Miami, en donde correrá Franco Colapinto.

Tras la exhibición en Palermo, Franco Colapinto ya piensa en el Gran Premio de Miami

La historia que compartió Maia Reficco y el momento en que fueron captados por las cámaras en boxes.

Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos en boxes y la actriz compartió una foto romántica

Franco Colapinto y Bizarrap juntos en el Road Show to BA 2026.

La chicana de Franco Colapinto a Bizarrap en la exhibición de Palermo: "Menos mal que llegó"

Rating Cero

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

Diego Peretti debió ser internado por un problema cardíaco. 

Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo está de salud

Flor Peña y Érica Rivas.

Flor Peña rompió el silencio sobre su reconciliación con Érica Rivas: "Errores de comunicación"

El mediático habló sobre la expulsión de Sol y la llegada de Cinzia.

Gran Hermano 2026: revelaron el verdadero motivo de la salida de Sol Abraham

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

últimas noticias

La entidad monetaria continúa con su racha compradora.

El Banco Central cerró el mejor mes del año: compró casi u$s2.800 millones, aunque las reservas cayeron

Hace 17 minutos
ElCongreso de la FIFA ratificó la clasificación de Irán para el Mundial 2026. 

La FIFA afirmó que Irán jugará el Mundial 2026, pero no logró un saludo entre Israel y Palestina

Hace 35 minutos
Ian Subiabre escapa ante la marca de los defensores de Bragantino.

River empata con Bragantino en Brasil: el arquero Beltrán atajó un penal

Hace 1 hora
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

Hace 1 hora
Misión Buenos Aires se hará cargo de la operación de la histórica línea.

Vuelve una histórica línea de colectivos que une Constitución con el sur del conurbano: cómo serán los ramales

Hace 1 hora