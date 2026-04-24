No más películas individuales para Deadpool en Marvel: qué dijo Ryan Reynolds

lo más seguro es que Wade aparezca en las próximas entregas de Vengadores, aunque no tendrá un rol súper importante, sino que lo más probable es que sea un alivio cómico para el equipo, que estará sumido en una batalla multiversal con el mismísimo Doctor Doom.

Tras su paso meteórico por los cines en 2024 , Deadpool ha mantenido un perfil bajo constante en el UCM desde su llegada. El Mercenario Bocazas apunta a un regreso triunfal en la franquicia , y su actor, Ryan Reynolds , ya ha confirmado que está escribiendo la próxima película del personaje . Sin embargo, tiene una actualización importante sobre los próximos proyectos de Wade Wilson .

A través de una entrevista con la NBC , Reynolds desveló que, si bien está escribiendo nuevas aventuras de su antihéroe favorito , ha dejado claro que, de ahora en adelante, su personaje nunca más volverá a protagonizar una película , sino que será siempre un personaje secundario dentro de un equipo o, en todo caso, líder de un equipo.

" No creo que vuelva a centrarme en Deadpool nunca más. Es un personaje secundario . Es un tipo que es genial cuando trabaja con un grupo", comentaba Reynolds , que, después de dos películas en solitario y una coprotagonizada junto al Lobezno de Hugh Jackman , se ha dado cuenta de cuándo brilla más el Mercenario Bocazas.

De hecho, las veces que ha aparecido en cines, si bien en la primera entrega era un poco más solitario, siempre tenía a personajes de apoyo que le han ido ayudando tanto en las peleas como en la narrativa, por lo que es algo que, a la larga, era más o menos esperable para un personaje de estas características.

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Dicho esto, lo más seguro es que Wade aparezca en las próximas entregas de Vengadores, aunque no tendrá un rol súper importante, sino que lo más probable es que sea un alivio cómico para el equipo, que estará sumido en una batalla multiversal con el mismísimo Doctor Doom.