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Cuáles son todas las producciones que tiene pensado Marvel para las variantes de Spider-Man

Marvel y Sony Pictures están desarrollando una estrategia masiva centrada en las variantes del multiverso arácnido, tanto en acción real (live-action) como en animación, tras el éxito de Spider-Man: No Way Home y la saga Spider-Verse.

Futuros Spin-offs de variantes: El showrunner de Spider-Noir confirmó que hay múltiples proyectos adicionales de variantes en desarrollo

Futuros Spin-offs de variantes: El showrunner de Spider-Noir confirmó que hay múltiples proyectos adicionales de variantes en desarrollo, buscando aplicar el mismo concepto de "poner a una variante arácnida en un género cinematográfico específico".

  • Oren Uziel, co-showrunner de Spider-Noir, confirmó en una entrevista con SFX Magazine que hay varios proyectos en desarrollo con distintas variantes de Spider-Man.
  • El primero de esos proyectos es Spider-Noir, la serie de Amazon Prime Video protagonizada por Nicolas Cage, que llega el 27 de mayo.
  • El más concreto que se conoce después de ese es Spider-Punk, una película animada anunciada el año pasado en la que Daniel Kaluuya prestaría su voz al personaje.
  • La apuesta por las variantes arrancó con Spider-Man: Un nuevo universo (2018) y su secuela, que popularizaron el concepto de múltiples versiones del héroe operando en géneros y estéticas diferentes.

Oren Uziel, co-showrunner de Spider-Noir, confirmó en una entrevista con SFX Magazine que hay varios proyectos en desarrollo con distintas variantes de Spider-Man. No precisó si se trata de series o largometrajes, ni reveló títulos.

lo más seguro es que Wade aparezca en las próximas entregas de Vengadores, aunque no tendrá un rol súper importante, sino que lo más probable es que sea un alivio cómico para el equipo, que estará sumido en una batalla multiversal con el mismísimo Doctor Doom.
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"Estoy centrado en Spider-Noir, pero sé que se están trabajando en otras. Hablé con la gente que está metido en ellas y creo que son muy emocionantes. Están siguiendo un poco la misma fórmula, la misma idea de tomar un género y elevarlo poniendo una variante de Spider-Man en ella. Abre todo un nuevo mundo, y es una oportunidad extremadamente emocionante", dijo Uziel.

El primero de esos proyectos es Spider-Noir, la serie de Amazon Prime Video protagonizada por Nicolas Cage, que llega el 27 de mayo. La producción tiene a Phil Lord y Christopher Miller como productores ejecutivos.

El más concreto que se conoce después de ese es Spider-Punk, una película animada anunciada el año pasado en la que Daniel Kaluuya prestaría su voz al personaje. También circula con fuerza el rumor de una película centrada en Spider-Gwen, aunque no tiene confirmación oficial.

spider noir

Qué producciones planea Marvel para las variantes de Spider-Man

La apuesta por las variantes arrancó con Spider-Man: Un nuevo universo (2018) y su secuela, que popularizaron el concepto de múltiples versiones del héroe operando en géneros y estéticas diferentes. La idea de llevar esa lógica a producciones en live-action y animación por separado parece ser ahora la estrategia de Marvel para el personaje.

  • Spider-Noir (Serie de Amazon Prime Video): Protagonizada por Nicolas Cage, esta serie llega el 27 de mayo de 2026. Seguirá a una versión de Spider-Man, más viejo y desgastado, trabajando como detective privado en la Nueva York de los años 30.
  • Spider-Man 4 / Brand New Day (julio 2026): Aunque se centra en el Peter Parker de Tom Holland, informes indican que la trama explorará elementos multiversales.
  • Futuros Spin-offs de variantes: El showrunner de Spider-Noir confirmó que hay múltiples proyectos adicionales de variantes en desarrollo, buscando aplicar el mismo concepto de "poner a una variante arácnida en un género cinematográfico específico".
Spider-Man
La película animada es la tercera entrega de la historia que ya cuenta con un Oscar.

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Oren Uziel, co-showrunner de Spider-Noir, confirmó en una entrevista con SFX Magazine que hay varios proyectos en desarrollo con distintas variantes de Spider-Man. No precisó si se trata de series o largometrajes, ni reveló títulos.

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