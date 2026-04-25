Cuáles son todas las producciones que tiene pensado Marvel para las variantes de Spider-Man Marvel y Sony Pictures están desarrollando una estrategia masiva centrada en las variantes del multiverso arácnido, tanto en acción real (live-action) como en animación, tras el éxito de Spider-Man: No Way Home y la saga Spider-Verse. + Seguir en







Futuros Spin-offs de variantes: El showrunner de Spider-Noir confirmó que hay múltiples proyectos adicionales de variantes en desarrollo, buscando aplicar el mismo concepto de "poner a una variante arácnida en un género cinematográfico específico".

Oren Uziel, co-showrunner de Spider-Noir, confirmó en una entrevista con SFX Magazine que hay varios proyectos en desarrollo con distintas variantes de Spider-Man.

El primero de esos proyectos es Spider-Noir, la serie de Amazon Prime Video protagonizada por Nicolas Cage, que llega el 27 de mayo.

El más concreto que se conoce después de ese es Spider-Punk, una película animada anunciada el año pasado en la que Daniel Kaluuya prestaría su voz al personaje.

La apuesta por las variantes arrancó con Spider-Man: Un nuevo universo (2018) y su secuela, que popularizaron el concepto de múltiples versiones del héroe operando en géneros y estéticas diferentes. Oren Uziel, co-showrunner de Spider-Noir, confirmó en una entrevista con SFX Magazine que hay varios proyectos en desarrollo con distintas variantes de Spider-Man. No precisó si se trata de series o largometrajes, ni reveló títulos.

"Estoy centrado en Spider-Noir, pero sé que se están trabajando en otras. Hablé con la gente que está metido en ellas y creo que son muy emocionantes. Están siguiendo un poco la misma fórmula, la misma idea de tomar un género y elevarlo poniendo una variante de Spider-Man en ella. Abre todo un nuevo mundo, y es una oportunidad extremadamente emocionante", dijo Uziel.

El primero de esos proyectos es Spider-Noir, la serie de Amazon Prime Video protagonizada por Nicolas Cage, que llega el 27 de mayo. La producción tiene a Phil Lord y Christopher Miller como productores ejecutivos.

El más concreto que se conoce después de ese es Spider-Punk, una película animada anunciada el año pasado en la que Daniel Kaluuya prestaría su voz al personaje. También circula con fuerza el rumor de una película centrada en Spider-Gwen, aunque no tiene confirmación oficial.

spider noir

Qué producciones planea Marvel para las variantes de Spider-Man La apuesta por las variantes arrancó con Spider-Man: Un nuevo universo (2018) y su secuela, que popularizaron el concepto de múltiples versiones del héroe operando en géneros y estéticas diferentes. La idea de llevar esa lógica a producciones en live-action y animación por separado parece ser ahora la estrategia de Marvel para el personaje. Spider-Noir (Serie de Amazon Prime Video): Protagonizada por Nicolas Cage , esta serie llega el 27 de mayo de 2026. Seguirá a una versión de Spider-Man, más viejo y desgastado, trabajando como detective privado en la Nueva York de los años 30.

(Serie de Amazon Prime Video): Protagonizada por , esta serie llega el 27 de mayo de 2026. Seguirá a una versión de Spider-Man, más viejo y desgastado, trabajando como detective privado en la Nueva York de los años 30. Spider-Man 4 / Brand New Day (julio 2026) : Aunque se centra en el Peter Parker de Tom Holland , informes indican que la trama explorará elementos multiversales.

: Aunque se centra en el , informes indican que la trama explorará elementos multiversales. Futuros Spin-offs de variantes: El showrunner de Spider-Noir confirmó que hay múltiples proyectos adicionales de variantes en desarrollo, buscando aplicar el mismo concepto de "poner a una variante arácnida en un género cinematográfico específico". Spider-Man La película animada es la tercera entrega de la historia que ya cuenta con un Oscar. Redes sociales Oren Uziel, co-showrunner de Spider-Noir, confirmó en una entrevista con SFX Magazine que hay varios proyectos en desarrollo con distintas variantes de Spider-Man. No precisó si se trata de series o largometrajes, ni reveló títulos.