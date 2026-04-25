Cuáles son todas las producciones que tiene pensado Marvel para las variantes de Spider-Man

- Oren Uziel, co-showrunner de Spider-Noir, confirmó en una entrevista con SFX Magazine que hay varios proyectos en desarrollo con distintas variantes de Spider-Man.
- El primero de esos proyectos es Spider-Noir, la serie de Amazon Prime Video protagonizada por Nicolas Cage, que llega el 27 de mayo.
- El más concreto que se conoce después de ese es Spider-Punk, una película animada anunciada el año pasado en la que Daniel Kaluuya prestaría su voz al personaje.
- La apuesta por las variantes arrancó con Spider-Man: Un nuevo universo (2018) y su secuela, que popularizaron el concepto de múltiples versiones del héroe operando en géneros y estéticas diferentes.
Oren Uziel, co-showrunner de Spider-Noir, confirmó en una entrevista con SFX Magazine que hay varios proyectos en desarrollo con distintas variantes de Spider-Man. No precisó si se trata de series o largometrajes, ni reveló títulos.
"Estoy centrado en Spider-Noir, pero sé que se están trabajando en otras. Hablé con la gente que está metido en ellas y creo que son muy emocionantes. Están siguiendo un poco la misma fórmula, la misma idea de tomar un género y elevarlo poniendo una variante de Spider-Man en ella. Abre todo un nuevo mundo, y es una oportunidad extremadamente emocionante", dijo Uziel.
El primero de esos proyectos es Spider-Noir, la serie de Amazon Prime Video protagonizada por Nicolas Cage, que llega el 27 de mayo. La producción tiene a Phil Lord y Christopher Miller como productores ejecutivos.
El más concreto que se conoce después de ese es Spider-Punk, una película animada anunciada el año pasado en la que Daniel Kaluuya prestaría su voz al personaje. También circula con fuerza el rumor de una película centrada en Spider-Gwen, aunque no tiene confirmación oficial.
Qué producciones planea Marvel para las variantes de Spider-Man
La apuesta por las variantes arrancó con Spider-Man: Un nuevo universo (2018) y su secuela, que popularizaron el concepto de múltiples versiones del héroe operando en géneros y estéticas diferentes. La idea de llevar esa lógica a producciones en live-action y animación por separado parece ser ahora la estrategia de Marvel para el personaje.
- Spider-Noir (Serie de Amazon Prime Video): Protagonizada por Nicolas Cage, esta serie llega el 27 de mayo de 2026. Seguirá a una versión de Spider-Man, más viejo y desgastado, trabajando como detective privado en la Nueva York de los años 30.
- Spider-Man 4 / Brand New Day (julio 2026): Aunque se centra en el Peter Parker de Tom Holland, informes indican que la trama explorará elementos multiversales.
- Futuros Spin-offs de variantes: El showrunner de Spider-Noir confirmó que hay múltiples proyectos adicionales de variantes en desarrollo, buscando aplicar el mismo concepto de "poner a una variante arácnida en un género cinematográfico específico".
Spider-Man
La película animada es la tercera entrega de la historia que ya cuenta con un Oscar.
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Oren Uziel, co-showrunner de Spider-Noir, confirmó en una entrevista con SFX Magazine que hay varios proyectos en desarrollo con distintas variantes de Spider-Man. No precisó si se trata de series o largometrajes, ni reveló títulos.