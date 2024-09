Marvel confirmó la llegada de Deadpool y Wolverine a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

Tras su estreno el 25 de julio, este film ha recaudado miles de millones de dólares, al punto que ya es la más exitosa de todo el 2024 y ha roto múltiples récords mundiales. Con sus más de u$s1.200 millones de taquilla, y aún sumando, se convirtió en la película de categoría R (restringida) más exitosa de toda la historia, superando a Joker (2019).

Deadpool y Wolverine récord Guinness Marvel Para la sorpresa de todos, Guinness se encargó de darle las respectivas placas con sus récords. Redes sociales

Si bien aún no dice la fecha de estreno en Disney+, ya se puede preguardar la película (disneyplus.com/es-ar/movies/deadpool-wolverine/4TQTHo9Qto2m) en "Mi lista" para poder verla una vez esté habilitada. Así, llegará en medio de los estrenos semanales de la serie Agatha All Along y podría llevarse la atención de los fans.

La actriz estadounidense Elizabeth Olsen confirmó su interés por volver a Marvel Studios como Wanda Maximoff/Scarlet Witch y llenó de ilusión a los fanáticos con la posibilidad de volver a verla en la serie Agatha All Along.