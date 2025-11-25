Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

Desde que la temporada 4 cerró con un suspenso apocalíptico, con el Mundo del Revés invadiendo la realidad y el Max en coma, la expectativa por la última entrega de los hermanos Duffer ha sido altísima. Aunque la fecha de estreno del Volumen 1 ya se conocía, el detalle crucial que todos esperaban era la hora exacta para arrancar el maratón sin demoras: será el miércoles 26 de noviembre a las 22 en Argentina.
En paralelo: los horarios para sintonizar Stranger Things 5 en Latinoamérica
El Volumen 1 consta de cuatro episodios y la liberación, en Netflix, es simultánea en todo el mundo, lo que significa que el horario varía por región y por país.
- Argentina y Chile: 22:00
- Colombia / Perú / Ecuador: 20:00
- México: 19:00
Volúmenes y episodios: cómo está compuesta la última temporada
La temporada final se dividirá en tres partes:
- Volumen 1: 26 de noviembre (4 episodios)
- Volumen 2: 25 de diciembre (3 episodios)
- Gran final: 31 de diciembre (un sólo episodio)
La temporada final promete volver a la atmósfera de las primeras entregas. La trama se concentrará en Hawkins, el epicentro de la acción. Los fans esperan ver la épica resolución del conflicto que dejó la vida de Max en vilo y el Mundo del Revés invadiendo la realidad.
La estrella de Stranger Things que llegará a Marvel
Sadie Sink, la actriz reconocida mundialmente por su intensa personificación de Max Mayfield, fue confirmada como el más reciente y estratégico fichaje de Marvel Studios.
Al asegurar una joven estrella con un talento probado y una base de seguidores masiva, Marvel refuerza sus futuras narrativas con una actriz que ya demostró ser capaz de llevar el peso dramático de una superproducción.
El anuncio es particularmente notable por su calendario. Con los episodios finales de Stranger Things programados para su lanzamiento a finales de 2025, Sink solidifica rápidamente su carrera en la pantalla de alto impacto. Este timing sugiere que el estudio de superhéroes planeó meticulosamente la introducción de su nuevo personaje, y quiso presentarla de manera contundente, sin la sombra de su icónica figura en Netflix.