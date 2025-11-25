Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver El final de la saga, el enfrentamiento definitivo en Hawkins contra Vecna, comienza muy pronto. Los fanáticos ya pueden programar su maratón global.







Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre a las 22 en Argentina

Desde que la temporada 4 cerró con un suspenso apocalíptico, con el Mundo del Revés invadiendo la realidad y el Max en coma, la expectativa por la última entrega de los hermanos Duffer ha sido altísima. Aunque la fecha de estreno del Volumen 1 ya se conocía, el detalle crucial que todos esperaban era la hora exacta para arrancar el maratón sin demoras: será el miércoles 26 de noviembre a las 22 en Argentina.

Embed La pelea aún no termina. Prepárate para el épico final de Stranger Things. #TUDUM



Volumen 1, noviembre 26, 7:00 PM MX

Volumen 2, diciembre 25, 7:00 PM MX

El final, diciembre 31, 7:00 PM MX

*estreno simultáneo en todo el mundo, la fecha puede variar según tu zona horaria pic.twitter.com/eqxd5r21ft — éou xlN (@NetflixLAT) June 1, 2025 En paralelo: los horarios para sintonizar Stranger Things 5 en Latinoamérica El Volumen 1 consta de cuatro episodios y la liberación, en Netflix, es simultánea en todo el mundo, lo que significa que el horario varía por región y por país.

Argentina y Chile: 22:00

Colombia / Perú / Ecuador: 20:00

México: 19:00 Volúmenes y episodios: cómo está compuesta la última temporada La temporada final se dividirá en tres partes:

Volumen 1 : 26 de noviembre (4 episodios)

: 26 de noviembre (4 episodios) Volumen 2 : 25 de diciembre (3 episodios)

: 25 de diciembre (3 episodios) Gran final: 31 de diciembre (un sólo episodio) La temporada final promete volver a la atmósfera de las primeras entregas. La trama se concentrará en Hawkins, el epicentro de la acción. Los fans esperan ver la épica resolución del conflicto que dejó la vida de Max en vilo y el Mundo del Revés invadiendo la realidad.

La estrella de Stranger Things que llegará a Marvel Sadie Sink, la actriz reconocida mundialmente por su intensa personificación de Max Mayfield, fue confirmada como el más reciente y estratégico fichaje de Marvel Studios.