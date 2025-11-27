IR A
Luis Ventura en la apertura de los Martin Fierro: "Vamos a tener la primera estatuilla bañada en oro genuino"

El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) destacó la importancia de la televisión por cable: "Es el sistema de comunicación más poderoso".

En la ceremonia de apertura de los Martin Fierro de Cable 2025, Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y encargada de la organización de los premios, contó que por primera vez en la historia de los galardones más importantes de la televisión argentina la estatuilla final tendrá un baño de oro genuino.

"Vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martin Fierro de oro va a ser una estatuilla de oro genuino", adelantó Ventura durante la apertura de la ceremonia de los premios más importantes de la televisión por cable argentina.

Además, el presidente de APTRA dijo que "estamos en una pantalla poderosa", sobre la transmisión que realiza C5N. "Esto nos permite terminar con el boludaje de los últimos días, donde todo el mundo empezó a despotricar en contra de un premio que hace años está instalado y que se ganó un lugar en el mundo", agregó.

Por último, Ventura destacó la importancia de la televisión por cable. "Es el sistema de comunicación más poderoso del mundo. Nadie te va a dar la impronta y la rapidez de la noticia", sostuvo.

