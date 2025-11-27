Video: así fue la apertura de los Premios Martín Fierro de Cable 2025 A caballo y envuelto en un poncho rojo, el gaucho más famoso de la cultura argentina atraviesa la llanura pampeana hasta llegar a la Ciudad de Buenos Aires para asistir a la gran fiesta de la televisión argentina.







El gaucho Martín Fierro, un ícono de la cultura popular argentina.

La ceremonia de la 29° edición de los premios Martín Fierro de Cable 2025 que organizó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y transmite en exclusiva C5N tuvo una apertura de lujo.

A caballo y envuelto en un poncho rojo, el gaucho más famoso de la cultura argentina atraviesa la llanura pampeana, la orilla del mar, una canchita de fútbol donde unos pibes juegan un picado, la 9 de Julio con el Obelisco porteño y el Teatro Colón de fondo y la avenida Intendente Cantilo hasta llegar a Goldencenter Parque Norte, donde se realiza la gran fiesta de la televisión argentina, con más de 800 invitados.

Figuras de C5N como Barbie Simmons, Daniela Ballester, Mariana Brey y Julieta Camaño fueron protagonistas del clip de apertura, que estuvo musicalizado con una versión en clave dance de la canción de Soda Stereo "En la ciudad de la furia".

ASÍ FUE LA APERTURA DE LOS MARTÍN FIERRO DE CABLE 2025 No te pierdas la transmisión exclusiva solo por #C5N

En esta ocasión, APTRA consagra lo mejor del año 2024 entre las principales señales de noticias y entretenimiento, en el marco de una gala que premiará a los periodistas y productores más destacados del país. La conducción de la entrega de los premios está a cargo de Lizy Tagliani y Juan Di Natale.