Video: así fue la apertura de los Premios Martín Fierro de Cable 2025

A caballo y envuelto en un poncho rojo, el gaucho más famoso de la cultura argentina atraviesa la llanura pampeana hasta llegar a la Ciudad de Buenos Aires para asistir a la gran fiesta de la televisión argentina.

El gaucho Martín Fierro

El gaucho Martín Fierro, un ícono de la cultura popular argentina.

La ceremonia de la 29° edición de los premios Martín Fierro de Cable 2025 que organizó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y transmite en exclusiva C5N tuvo una apertura de lujo.

gps gano a mejor programa de interes general semanal en los martin fierro de cable 2025
GPS ganó a mejor programa de Interés General Semanal en los Martín Fierro de Cable 2025

A caballo y envuelto en un poncho rojo, el gaucho más famoso de la cultura argentina atraviesa la llanura pampeana, la orilla del mar, una canchita de fútbol donde unos pibes juegan un picado, la 9 de Julio con el Obelisco porteño y el Teatro Colón de fondo y la avenida Intendente Cantilo hasta llegar a Goldencenter Parque Norte, donde se realiza la gran fiesta de la televisión argentina, con más de 800 invitados.

Figuras de C5N como Barbie Simmons, Daniela Ballester, Mariana Brey y Julieta Camaño fueron protagonistas del clip de apertura, que estuvo musicalizado con una versión en clave dance de la canción de Soda Stereo "En la ciudad de la furia".

Embed - C5N on Instagram: "ASÍ FUE LA APERTURA DE LOS MARTÍN FIERRO DE CABLE 2025 No te pierdas la transmisión exclusiva solo por #C5N"
View this post on Instagram

En esta ocasión, APTRA consagra lo mejor del año 2024 entre las principales señales de noticias y entretenimiento, en el marco de una gala que premiará a los periodistas y productores más destacados del país. La conducción de la entrega de los premios está a cargo de Lizy Tagliani y Juan Di Natale.

Manu Juve con un discurso fuerte sobre la policía

El discurso de Manu Jove sobre las fuerzas de seguridad en las manifestaciones: "Están cometiendo excesos"

El ciclo está conducido por el médico cirujano Fernando Felice.

Martin Fierro de Cable 2025: el mejor programa de Temas Médicos fue para El secreto mejor guardado

MF de Cable 2025 mejor programa de entrevisas 

El emocionante discurso de Héctor Maugeri al ganar como mejor programa de entrevistas

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

Gustavo Sylvestre se hizo un tatuaje temporal.

Video: Gustavo Sylvestre se hizo un tatuaje temporal en vivo antes de los Martín Fierro de Cable

play

Gustavo Sylvestre : "Hoy la televisión por cable está muchas veces arriba de los canales de aire"

Hace 14 minutos
Rolando Graña.

Graña cruzó a Milei por sus ataques a los periodistas: "No nos importa si nos odia"

Hace 20 minutos
TN de Noche, el programa conducido por Franco Mercuriali, obtuvo la estatuilla por ser el mejor noticiero de cable durante el año 2024.

TN de Noche ganó el Martin Fierro de Cable a mejor Noticiero

Hace 36 minutos
Milei junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Javier Milei no viajará a Washington para el sorteo del Mundial

Hace 53 minutos