El recuerdo de un histórico preparador físico de Lionel Messi en la Selección: "Me dio la inmortalidad"

Gerardo Salorio acompañó al astro en sus inicios y se refirió a su retiro en la Albiceleste, que será el punto final de una etapa dorada. "Verlo entrenar en un campo de juego no me lo saca nadie de mi cabeza", expresó.

El astro Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina luego del Mundial 2026 , por lo que le puso punto final a una etapa dorada de más de 20 años en la Albiceleste y dejará un legado imborrable. La historia comenzó el 29 de junio de 2004, cuando debutó en un amistoso de la Sub 20 contra Paraguay en el estadio de Argentinos Juniors en un partido organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para blindarlo ante el interés de España.

"Calentá al pibe" , le indicó el entrenador Hugo Tocalli al preparador físico Gerardo Salorio en el estadio del Bicho. A su lado se encontraba un joven de 17 años que era un desconocido para el público en general, pero que ya entusiasmaba a la Selección argentina. El ingreso de Messi fue a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando con la camiseta 17 reemplazó a Ezequiel Lavezzi y después brindó dos asistencias y marcó el séptimo gol del triunfo 8-0.

Los desempeños del rosarino lo llevaron a ser convocado al Sudamericano Sub 20 de Colombia 2005 , donde comenzó a consolidarse, y luego fue clave en la consagración de la Selección en el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005 , en el que empezó a imprimir su gloriosa etapa en la Albiceleste. Después, con la dirección técnica de José Pekerman , disputó su primer Mundial en Alemania 2006. En todos los torneos, Salorio fue el preparador físico.

En diálogo con C5N , el preparador físico expuso su aflicción por el retiro del astro de la Selección: "Siento una tristeza muy grande, pero eso es ser egoísta. Se cierra una etapa muy importante para mí. Haber estado en el campo de juego al lado de este crack no se da toda la vida. Verlo entrenar en un campo de juego no me lo saca nadie de mi cabeza".

En tal sentido, remarcó su gusto futbolístico por el capitán. "Cuando jugaba Argentina, me frotaba las manos y decía 'esto es una cita, hoy juega Leo y tengo una diversión'. Es como cuando llega una serie favorita. Para mí, un partido de la Selección siempre es una cita pero con él, era con la actuación de alguien importantísimo. Es como cuando ves una película y decís que está Darín, hay un valor agregado importante", expresó.

Los recuerdos del inicio de Lionel Messi en la Selección argentina

En tanto, recordó las primeras etapas de Messi en Argentina y sus conductas: "Es alguien que sabía que lo que quería y cómo lo que quería. Era tan simple que era fácil de llegar. Esto es como manejar un auto con caja automática. Los errores que se pueden cometer son muy pocos. A él se lo podía manejar con tranquilidad y no había que repetirle las cosas dos veces. Tenía un carácter estable y bueno. Nunca me trajo ningún inconveniente ni en mayores ni en juveniles".

También se refirió al progreso del astro. "A medida de que fue madurando, su opinión pasó a ser determinante. De ser un líder futbolístico pasó a ser un líder general. Al pasar eso, se atribuyen un montón de cosas que hay que ser, porque hay que preocuparse por más detalles y los compañeros. Él conserva la frescura y la autenticidad, lo que no es fácil para nadie. Vivir en Catalunya no es fácil por el idioma. Él no sabía ni una palabra en catalán. Eso marca la frescura y la naturalidad que tiene", destacó.

En este marco, subrayó su legado: "Es una persona que marcará un hito y las generaciones que vivieron su esplendor dirán 'yo lo vi jugar'. Mi abuelo, por ejemplo, decía que vio jugar a Alfredo Di Stefano y yo lo miraba con mucha incredulidad. Hoy, hay videos que corroboran que Messi y Diego Maradona fueron extraordinarios".

"Messi me dio la inmortalidad"

Por otro lado, Salorio remarcó la devoción de los niños por el rosarino: "Messi me dio la inmortalidad. Un día, un nene de seis años entró a mi oficina, vio una foto de él y me preguntó si lo entrené a Messi. Me preguntó si le podía mandar saludos y le dije que sí, que le mando un WhatsApp. Me pidió el teléfono de él y le dije que no se lo puedo dar. Fue un ida y vuelta con un nene que estaba en una colonia de vacaciones o en una escuela deportiva. Le llamó la atención y preguntó. Para mí, eso es mágico y extraordinario".

Asimismo, el histórico preparador físico recordó el partido con Paraguay para que Messi permanezca en la Albiceleste. "Hacía mucho frío y no había nadie en la cancha. La entrada era un diario para el Hospital Garrahan. Cuando le tocó entrar, que fue al principio del segundo tiempo, tiró un centro para Almerares, quien convirtió el gol. Él hizo el séptimo gol y todavía los dos centrales paraguayos se están desenredando porque se metió con pelota y todo. Fue extraordinario", señaló.

También rememoró un encuentro con Uruguay, en el que el astro volvió a destacarse: "A las 48 horas jugamos con Uruguay y la delantera fue Messi con Lavezzi. Ganamos 4 a 1. Ganarle a Uruguay de visitante es muy difícil y más por ese marcador y especialmente en juveniles. Nosotros volvíamos para tomar un buque y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol bajó del micro, nos saludó y nos dijo '¿De dónde sacaron los dos puntas? No los tenemos'".

"Tocalli lo miró y le dijo que al 9 lo recomendaron de Estudiantes de Caseros y que al extremo derecho lo van a tener que aguantar los próximos 20 años porque va a ser figura, lo trajimos de España y se llama Messi", concluyó.