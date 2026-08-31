Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras retirarse de la Selección argentina: día, hora y TV El astro comunicó en una carta que dejará de jugar en la Albiceleste luego de más de 20 años, por lo que generó expectativa por su próximo partido. Por Agregar C5N en









Lionel Messi se retiró de la Selección argentina.

Lionel Messi confirmó este lunes su retiro de la Selección argentina a los 39 años, luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 y tras la reciente muerte de su padre. El capitán comunicó la decisión a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, en la que repasó sus 20 años con la camiseta albiceleste y aseguró que se marcha con "tranquilidad y orgullo".

El anuncio de Messi generó la expectativa de cuándo será su próximo partido en Inter Miami, ya que provocó curiosidad debido a que se tratará de su reaparición en una cancha luego de la confirmación en las redes sociales. En este marco, el siguiente encuentro previsto de las Garzas será contra Atlanta United, que se jugará el sábado 5 de septiembre desde las 21:30 por la fecha 24 de la Major League Soccer (MLS) y será transmitido en Apple TV.

Lionel Messi en Inter Miami. Prensa Inter Miami Por lo pronto, el último encuentro del astro ocurrió el sábado, cuando anotó cuatro goles y brindó una asistencia en el aplastante triunfo 7-1 de Inter Miami sobre CF Montréal. De esta manera, su equipo cortó una racha negativa de cinco partidos consecutivos sin poder ganar.

El conjunto miamense se ubica en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS con 42 puntos, después de 12 triunfos, 6 empates y 4 derrotas, por lo que se sitúa a 10 unidades del líder, Nashville SC. Además, acumula 56 goles a favor y 51 en contra.

Lionel Messi se retiró de la Selección argentina: el mensaje del Chiqui Tapia El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se sumó a los saludos por el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina. "Eterno, para siempre", escribió.