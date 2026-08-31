31 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras retirarse de la Selección argentina: día, hora y TV

El astro comunicó en una carta que dejará de jugar en la Albiceleste luego de más de 20 años, por lo que generó expectativa por su próximo partido.

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Lionel Messi se retiró de la Selección argentina.

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El anuncio de Messi generó la expectativa de cuándo será su próximo partido en Inter Miami, ya que provocó curiosidad debido a que se tratará de su reaparición en una cancha luego de la confirmación en las redes sociales. En este marco, el siguiente encuentro previsto de las Garzas será contra Atlanta United, que se jugará el sábado 5 de septiembre desde las 21:30 por la fecha 24 de la Major League Soccer (MLS) y será transmitido en Apple TV.

Lionel Messi en Inter Miami.

Lionel Messi en Inter Miami.

Por lo pronto, el último encuentro del astro ocurrió el sábado, cuando anotó cuatro goles y brindó una asistencia en el aplastante triunfo 7-1 de Inter Miami sobre CF Montréal. De esta manera, su equipo cortó una racha negativa de cinco partidos consecutivos sin poder ganar.

El conjunto miamense se ubica en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS con 42 puntos, después de 12 triunfos, 6 empates y 4 derrotas, por lo que se sitúa a 10 unidades del líder, Nashville SC. Además, acumula 56 goles a favor y 51 en contra.

El dirigente sanjuanino dedicó una publicación en su cuenta de Instagram para despedir al ahora excapitán de la Albiceleste, quien puso punto final a un camino de más de veinte años. "Mi héroe. El de miles. Mi 10. Eterno, para siempre", escribió.

El posteo está conformado por varias imágenes de ambos en distintas situaciones, como fundidos en un abrazo o tomando mate con complicidad. En 2015, como vicepresidente segundo de la AFA, Chiqui Tapia comenzó a estar cerca del plantel de la Selección y trenzó una sólida relación con los jugadores.

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