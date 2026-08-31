La reacción de la madre de Lionel Messi tras el anuncio del retiro de la Selección argentina

Celia Cuccittini reveló cómo está procesando la decisión que el 10 comunicó a todo el mundo este lunes. "Aunque ya lo sabíamos, toda la familia está muy triste", detalló la madre del ya excapitán de la Albiceleste.

La madre de Lionel Messi , Celia Cuccittini , hizo público cómo está procesando la decisión que comunicó su hijo este lunes y aseguró que "toda la familia" está "muy triste". " Sigo llorando ", afirmó la rosarina, pero resaltó: " Lo importante es que él sea feliz ".

Las portadas globales tras el adiós de Messi a la Selección y la chicana inglesa: "Se retira de nuevo"

" El papá siempre decía '¿qué voy a hacer cuando no juegue más?' y pasó todo junto, increíble ", concluyó Cuccittini en diálogo por WhatsApp con Adrián Pallares para Intrusos en América TV.

El mensaje de la madre del excapitán de la Selección argentina se muestra en línea con la última aclaración que realizó Messi en su carta : " Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final . Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes". La decisión ya estaba tomada, solo restaba anunciarla.

Con 39 años cumplidos durante el Mundial de Norteamérica 2026 , Messi venía de ganar la Copa del Mundo anterior y traer el trofeo a Argentina y tras su increíble desempeño en el torneo mundial comenzaron las especulaciones en torno a cuándo se retiraría. El debate pasó a un segundo plano algunas semanas por la muerte de su padre Jorge.

" Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", escribió el astro del fútbol en su carta de despedida publicada en Instagram.

Cómo había reaccionado Celia Cuccittini a la muerte de su marido Jorge Messi

La madre del futbolista habló por primera vez de la muerte de su marido a través de la periodista de espectáculos Marina Calabró en América TV, quien leyó al aire el mensaje que le envió la mujer: "Solo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible".

Jorge Messi nació en Rosario en 1958 y falleció también allí en agosto de este año. Durante gran parte de su vida trabajó como supervisor en una empresa siderúrgica, junto a su esposa y sus cuatro hijos, Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

Sin embargo, la vida de todos cambió por la salud del más pequeño de los varones y fue una pieza más que importante en la vida deportiva de La Pulga. Asumió cada vez más responsabilidades vinculadas a su carrera hasta convertirse en su representante y principal asesor durante sus primeros pasos en Rosario hasta llegar al Barcelona.