31 de agosto de 2026 Inicio
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Las portadas globales tras el adiós de Messi a la Selección y la chicana inglesa: "Se retira de nuevo"

El retiro del capitán de la Albiceleste generó repercusiones en portales y diarios de todo el mundo. Entre homenajes y emoción, también apareció la provocación inglesa que levantó polémica.

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Messi deja la Selección y así lo reflejaron los medios internacionales. 

Messi deja la Selección y así lo reflejaron los medios internacionales. 

Lionel Messi publicó en sus redes personales el mensaje de despedida tras 20 años vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. El anuncio sorprendió por la fecha elegida, ya que se da en un momento distante del próximo torneo que la Albiceleste tiene en agenda. La decisión abrió interrogantes sobre los motivos de este adiós anticipado y la reacción del mundo que reflejaron su sorpresa en los portales más relevantes a nivel internacional.

La lapicera que usó Lionel Messi para escribir su carta de despedida.
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Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo —antes también— y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió de puño y letra el capitán de la Scaloneta para anunciar que daba un paso al costado. En ese misma epístola, la Pulga aclaró que el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, fue lo que lo convenció de la decisión.

Entre los millones de mensajes de colegas, fanáticos y familiares que apoyaron y se conmovieron con su retiro, se destacaron las portadas de los medios internacionales más importantes del mundo que reaccionaron con impacto al anuncio. El portal Marca, de España, abrió con un “Bombazo: Messi se retira de la selección argentina”, reflejando el asombro que se replicó en medios europeos y americanos.

La mayoría de las coberturas destacaron el tono emotivo del mensaje del capitán, especialmente la frase publicada en su Instagram: “Me vacié, ya no tengo más para dar”, que se convirtió en el eje de las crónicas. Daily Mail puso en su portada: "Lionel Messi se retira de la selección a los 39 años tras perder la final del Mundial ante España y pocas semanas después de la muerte de su padre".

La chicana de The Sun por el retiro del capitán: "Lionel Messi renuncia a la Selección DE NUEVO"

En Inglaterra, The Sun eligió un enfoque provocador y recordó la renuncia de 2016 tras la Copa América, titulando con ironía sobre su “retiro de nuevo”. Mientras tanto, otros diarios internacionales se inclinaron por el homenaje poniendo foco en el cierre de una etapa histórica en la Selección.

Entre la solemnidad y la polémica, las portadas marcaron el contraste entre el respeto global y la chicana británica.

Sport destacó una frase: "Me vacié, ya no tengo más para dar". Mientras que Mundo Deportivo apeló a la información entre signos de exclamación para anunciar la sorpresa mundial.

Por su parte, el portal británico The Guardian eligió resaltar la emoción del capitán en su despedida con la camiseta albiceleste, contraste con The Sun, que apostó por la chicana futbolera y recordó su retiro fallido de 2016.

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