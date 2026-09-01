El Vaticano confirmó cómo será el papamóvil de León XIV en su visita a la Argentina

El Vaticano ya eligió el vehículo que utilizará el papa León XIV durante su visita a la Argentina, especialmente adaptado para funcionar como papamóvil durante los recorridos que el pontífice realizará en el país.
El vehículo, de fabricación nacional, será especialmente adaptado para ser utilizado durante los recorridos que el pontífice realizará en el país. El modelo ya cuenta con antecedentes.
El Vaticano ya eligió el vehículo que utilizará el papa León XIV durante su visita a la Argentina, especialmente adaptado para funcionar como papamóvil durante los recorridos que el pontífice realizará en el país.
El líder religioso estará en territorio argentino para cumplir con un cronograma que contempla actividades en Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, una visita a Córdoba el martes 10 y su paso por Luján el miércoles 11.
El Vaticano seleccionó una Toyota Hilux de producción nacional para convertirse en el vehículo oficial que trasladará al papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina. La elección destaca en la industria automotriz local, dado que es uno de los modelos más fabricados, más vendidos en el mercado interno y una de las principales unidades de exportación del país.
Hasta el momento, Toyota no difundió detalles específicos ni confirmó qué versión de la Hilux se utilizará. Tampoco hay confirmación oficial sobre la cantidad exacta de vehículos a modificar, aunque se prevé que se construirán al menos dos unidades para responder a los traslados en los diferentes puntos del recorrido.
Entre las principales incógnitas sobre la preparación destacan:
No es la primera ocasión en que este modelo de pick-up se acondiciona para un pontífice:
Los detalles definitivos del acondicionamiento del vehículo se irán revelando mientras avanza su fabricación para estar a punto de cara al inicio de la gira papal.
La utilización de un vehículo fabricado en la Argentina se alinea con las decisiones tomadas durante las visitas previas de Juan Pablo II al país: