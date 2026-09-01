El Vaticano confirmó cómo será el papamóvil de León XIV en su visita a la Argentina

El vehículo, de fabricación nacional, será especialmente adaptado para ser utilizado durante los recorridos que el pontífice realizará en el país. El modelo ya cuenta con antecedentes.

El Vaticano ya eligió el vehículo que utilizará el papa León XIV durante su visita a la Argentina , especialmente adaptado para funcionar como papamóvil durante los recorridos que el pontífice realizará en el país.

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El líder religioso estará en territorio argentino para cumplir con un cronograma que contempla actividades en Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, una visita a Córdoba el martes 10 y su paso por Luján el miércoles 11 .

El Vaticano seleccionó una Toyota Hilux de producción nacional para convertirse en el vehículo oficial que trasladará al papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina . La elección destaca en la industria automotriz local, dado que es uno de los modelos más fabricados, más vendidos en el mercado interno y una de las principales unidades de exportación del país.

Hasta el momento, Toyota no difundió detalles específicos ni confirmó qué versión de la Hilux se utilizará . Tampoco hay confirmación oficial sobre la cantidad exacta de vehículos a modificar, aunque se prevé que se construirán al menos dos unidades para responder a los traslados en los diferentes puntos del recorrido.

Entre las principales incógnitas sobre la preparación destacan:

El papa León XIV se trasladará en una camioneta Toyota Hilux en su visita a la Argentina.

Cabina simple o doble: la opción de cabina simple permitiría contar con una caja de mayores dimensiones para acondicionar el sector reservado para León XIV. Por su parte, una cabina doble brindaría más espacio para el personal de seguridad y los miembros de su comitiva.

la opción de cabina simple permitiría contar con una caja de mayores dimensiones para acondicionar el sector reservado para León XIV. Por su parte, una cabina doble brindaría más espacio para el personal de seguridad y los miembros de su comitiva. Nivel de protección: aún resta determinar si la zona donde viajará el Papa será totalmente abierta para favorecer la visibilidad y el contacto con la gente, o si incluirá alguna estructura de protección.

Los antecedentes de la Toyota Hilux como papamóvil

No es la primera ocasión en que este modelo de pick-up se acondiciona para un pontífice:

Kenia (2015): el papa Francisco utilizó una Hilux de cabina simple adaptada. En esa oportunidad, no contaba con un cerramiento blindado completo, sino con protección frontal y una superficie vidriada.

el papa Francisco utilizó una Hilux de cabina simple adaptada. En esa oportunidad, no contaba con un cerramiento blindado completo, sino con protección frontal y una superficie vidriada. Filipinas (2015): en esta visita, Francisco se desplazó en una Hilux de cabina doble profundamente modificada. Para ello se le retiraron el techo y los asientos traseros, lo que permitió ampliar la caja y crear un espacio para viajar de pie y saludar.

Los detalles definitivos del acondicionamiento del vehículo se irán revelando mientras avanza su fabricación para estar a punto de cara al inicio de la gira papal.

Historia de los papamóviles de producción nacional

La utilización de un vehículo fabricado en la Argentina se alinea con las decisiones tomadas durante las visitas previas de Juan Pablo II al país: