Marixa Balli explotó de furia en LAM: "No tengo ganas de volver"

Tras la grave denuncia que realizó al Bailando 2023 , Marixa Balli explotó de furia en LAM , a bailarina no pudo contener su enojo en el programa que conduce Ángel de Brito. Dio detalles sobre una situación que vivió en la que se sintió incómoda: "No tengo ganas de volver", señaló. ¿Qué pasó?

El relato de Balli comienza con una fotomulta, que le realizaron por estacionarse en una esquina, pero la bailarina explicó con lujo de detalles el por qué de su acción. Según contó en vivo durante su participación en LAM, Marixa debió detener su auto en una esquina para que dos ambulancias pasen con el semáforo en rojo.

Sin embargo, las cámaras de tránsito capturaron ese momento y le llegó una multa: "Me corrí en una esquina para que pasen dos ambulancias. Puede morir alguien. Y pum, multa. Pido una cita, voy a debatirla. Me dicen ‘la foto multa acá no se ve a las ambulancias’. Le digo ‘sacan como 500 fotos, en alguna se deben ver’".

Eso no es todo, sino que al reclamar expresó que "me dijeron que se quedaron sin sistema. Me pidieron que pague, ¿por qué voy a pagar algo que no cometí?. Son tan conchus que pusieron en la imagen que no se ve la ambulancia. Creí que usaban la cabeza". La bailarina insistió en ver el resto de las cámaras, para constatar que alguna haya fotografiado a las ambulancias que pasaron momentos antes.

Para cerrar su discurso, en medio de la frustración y enojo advirtió: "No tengo ganas de volver a esa comuna porque no me sentí bien tratada, me miraba como diciendo que estoy loca. Estoy muy caliente, porque no sabes cómo manejarte”.