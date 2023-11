La grave denuncia de Marixa Balli al Bailando 2023: “Me sacaron…”

Marixa Balli Marixa Balli se angustió por Felicitas Chemes, muerta trágicamente en el derrumbe de Floresta. Redes Sociales

Y luego contó: “Un día me saco la campera para ensayar, el mismo día que hacía el vivo. No me imaginé que me iban a afanar en dos segundos. Me voy a la pista, ensayo, cuando vuelvo…”.

“Al regresar le digo a mis compañeros ‘¿chicos la campera?’ Éramos cuatro gatos locos y me la robaron. Pasan cosas. Aparte era una campera espectacular. A la productora de LAM que me acompañó también le robaron la campera”, concluyó.

Ángel de Brito expuso a Pampita por un “exceso de confianza” con Marcelo Tinelli

El conductor Ángel de Brito no tuvo reparos para hablar sobre su amiga Pampita y criticar un accionar que tuvo para con Marcelo Tinelli en una juntada de jurados de tiempo atrás. “No daba. El otro día se lo recordé”, expresó en su programa.

Pampita De Brito Jimena Piquín Redes sociales

Y explicó algo que sucedió en la época de La Academia del Bailando: "Teníamos que hacer tiempo entre una grabación y otra y nos dijo de ir a comer a un lugar que él tiene reservado, un vip. Fuimos Guillermina, Piquín y Jimena... estábamos todos y cayó Pampita con 8 personas".

"Vino con Moritán, los hijos, el peinador... Ocho personas. No daba. Al final pagó todo Marcelo.... pero el otro día se lo recordé y se mató de risa. Me dijo que se re divirtieron", indicó.