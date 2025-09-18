Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo

En su programa de Vorterix, el empresario imitó al conductor de Urbana Play simulando romper en llanto mientras una de las integrantes del equipo anunciaba su salida del ciclo.

Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al referirse al ajuste del Gobierno sobre las personas con discapacidad y recibió en las últimas horas una respuesta inesperada por parte de Mario Pergolini .

En su programa de Vorterix, Deja que entre el sol, el empresario imitó al conductor de Urbana Play simulando romper en llanto mientras una de las integrantes del equipo anunciaba su salida del ciclo.

“ Me vinieron las lágrimas ”, expresó Pergolini antes de comenzar a imitar los gestos que hizo Andy Kusnetzoff un día antes: se tomó la cara con las manos y actuó un llanto desconsolado.

El ataque de llanto de Andy Kusnetzoff al hablar de las personas con discapacidad

El periodista hizo un duro descargo contra las políticas de ajuste a uno de los sectores más sensibles de la sociedad argentina: “Está bien que recule el Presidente, que diga ahí voy a ver si lo de discapacidades y universidades".

Kusnetzoff se refirió a la difícil situación que atraviesan las personas con discapacidad y la incertidumbre por el futuro de sus familiares cuando ellos ya no estén: “Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad, es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso, y el día mañana cuando seas grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté”.