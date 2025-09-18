IR A
IR A

Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo

En su programa de Vorterix, el empresario imitó al conductor de Urbana Play simulando romper en llanto mientras una de las integrantes del equipo anunciaba su salida del ciclo.

Mario Pergolini se burló del llanto de Andy Kusnetzoff por el ajuste del Gobierno al área de discapacidad

Mario Pergolini se burló del llanto de Andy Kusnetzoff por el ajuste del Gobierno al área de discapacidad

Mario Pergolini sorprendió con sus duras críticas contra Javier Milei.
Te puede interesar:

Pergolini destruyó a Milei: "Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño"

En su programa de Vorterix, Deja que entre el sol, el empresario imitó al conductor de Urbana Play simulando romper en llanto mientras una de las integrantes del equipo anunciaba su salida del ciclo.

Me vinieron las lágrimas”, expresó Pergolini antes de comenzar a imitar los gestos que hizo Andy Kusnetzoff un día antes: se tomó la cara con las manos y actuó un llanto desconsolado.

Voy a llorar, lo quiero decir llorando”, comentó mientras sacaba unas gotas oculares para fingir lágrimas. “¿Estoy llorón ya?”, preguntó luego de colocarse las gotas.

El ataque de llanto de Andy Kusnetzoff al hablar de las personas con discapacidad

El periodista hizo un duro descargo contra las políticas de ajuste a uno de los sectores más sensibles de la sociedad argentina: “Está bien que recule el Presidente, que diga ahí voy a ver si lo de discapacidades y universidades".

Kusnetzoff se refirió a la difícil situación que atraviesan las personas con discapacidad y la incertidumbre por el futuro de sus familiares cuando ellos ya no estén: “Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad, es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso, y el día mañana cuando seas grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté”.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas

Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

Además, el vínculo entre Wanda y Martín Migueles parece consolidarse día a día, ya que ambos comparten momentos en redes sociales que muestran complicidad y disfrute mutuo

Ya no lo esconde: quién es la nueva pareja de Wanda Nara

play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

El llamativo look de Flor Peña para un programa de televisión.

Flor Peña lució un look de otra época: un enterito de jean y unas texanas blancas preciosas

El precioso look con el que la conductora anticipó la primavera.

El look floreado con maxifalda que lució Juana Viale: se robó todas las miradas

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

últimas noticias

Hay alerta amarilla por tormentas para el fin de semana.

Llegan las tormentas durante el fin de semana: al menos 9 provincias esperan las lluvias

Hace 52 minutos
Mario Pergolini se burló del llanto de Andy Kusnetzoff por el ajuste del Gobierno al área de discapacidad

Mario Pergolini se burló de Andy Kusnetzoff por su llanto en vivo

Hace 57 minutos
El Banco Central vendió dolares por segunda jornada consecutiva.

Implementan controles cambiarios a accionistas, directores y gerentes de entidades financieras

Hace 1 hora
El entrenador de la Sub 20, Diego Placente, presentó la lista.

La Selección Argentina presentó su lista de convocados para el Mundial Sub 20

Hace 2 horas
Conmoción en Estados Unidos: murió un actor de Greys Anatomy en un accidente de tránsito.

Conmoción en Estados Unidos: murió un actor de Grey's Anatomy en un accidente de tránsito

Hace 2 horas