Mario Pergolini destruyó a Javier Milei: "Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño"

El conductor Mario Pergolini destruyó a Javier Milei luego de la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, algo que tomó por sorpresa a los propios televidentes de El Trece al tener en cuenta la línea editorial del canal.
Durante una nueva edición de Otro día perdido, el conductor cuestionó duramente al Presidente luego de la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires.
Durante una nueva edición del programa televisivo Otro día perdido, Pergolini entonó una payada sobre la coyuntura actual de Argentina. "Mirá Milei, te lo digo porque yo ya lo pasé: gritar como poseído no te lleva a ningún pie. Vos decís que sos león, pero pareces un gatito, que maúlla por las redes y en la plaza pega gritos. El insulto no convence y el desprecio hace caminos, se gobierna con cabeza, no gritando como un niño", expresó.
Pero eso no fue lo único, sino que agregó: "Yo también supe ser bravo, lengua filosa y mordaz, pero aprendí que al final, eso siempre sale mal. Si querés que te acompañen y te vuelvan a elegir, menos celu, menos Twitter y ponete a construir. No alcanza con motosierra, ni con bronca de ocasión, hacete querer un poco o se complica tu gestión". Tras esto, entre el conductor y Agustín "Rada" Aristarán comenzaron a gritar "¡Viva la patria!".
Vale recordar que, en mayo de 2023, Mario Pergolini anticipó que no estaba a favor de Javier Milei: "Yo no lo votaría. No tiene equipo. Le sería muy difícil lo que propone, es muy difícil llevarlo adelante. Supongamos que tenga razón, yo no creo que tenga razón. No creo que se pueda dolarizar". Así, queda en claro que no está ni cerca de ser un comunicador oficialista.
La conductora Susana Giménez habló sobre la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones realizadas en la provincia de Buenos Aires y aseguró que no está sorprendida por esta situación, ya que argumentó que el propio presidente Javier Milei había anticipado que "estaban muy parejos".
