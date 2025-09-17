El conductor Andy Kusnetzoff se puso a llorar cuando habló sobre los recortes a las personas con discapidad por parte del gobierno de Javier Milei . "Me angustié", dijo en el programa Perros de la calle, en Urbana Play.

El periodista hizo un duro descargo contra las políticas de ajuste a uno de los sectores más sensibles de la sociedad argentina: “Está bien que recule el Presidente, que diga ahí voy a ver si lo de discapacidades y universidades”, empezó.

El comunicador planteó la relevancia que tiene el sistema público en cuanto a la educación y la salud en Argentina: "Eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública , tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social , no puede ir a ningún lado”.

Dolor infinito El periodista @andykusnetzoff rompe en llanto al preguntarse algo que duele: ¿por qué un gobierno decide desfinanciar y abandonar la educación pública, la salud y, en especial, a las personas con discapacidad? No hay respuesta que alcance, solo la… pic.twitter.com/WGHreacGZY

Kusnetzoff habló de lo difícil que es para quienes conviven con la discapacidad y la incerticumbre por el futuro de sus familares cuando ellos ya no estén: “Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad, es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso, y el día mañana cuando seas grande, esta persona creció por ahí con discapacidad, decís no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté”.

En ese momento, tuvo que intervenir el psicólogo Gabriel Rolón porque Kusnetzoff no pudo seguir hablando: “Es tremendo, pero está bien que nos duela Andy, está bien que nos duela, digo a mí me preocupa si no te duele eso, a veces uno no puede hacer nada, pero por lo menos que tengas eso, no es más que empatía que te duele”, opinó.