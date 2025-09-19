Israel cerró dos pasos fronterizos con Jordania tras un ataque terrorista donde murieron militares Un conductor de un camión, que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, abrió fuego en Allenby, ubicado entre Cisjordania y Jordania. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, pidió endurecer los controles de seguridad. Por







En medio de la ofensiva contra la Franja de Gaza, Israel cerró dos pasos fronterizos con Jordania tras un ataque terrorista donde un conductor de un camión, que llevaba ayuda humanitaria, abrió fuego en Allenby, ubicado entre Cisjordania y Jordania, donde murieron dos militares.

Según informó el medio The Times of Israel, se cerró de forma indefinida el paso de Allenby y el del Río Jordán, tras el pedido del primer ministro, Benjamin Netanyahu para endurecer los controles de seguridad.

"Pido que los conductores pasen por detectores de metales desde ahora y que los camiones sean inspeccionados de forma exhaustiva", expresó el mandatario israelí. Además, Netanyahu apuntó contra el país vecino "era responsabilidad de Jordania evitar el ataque, y no lo hizo".

Según informó el ejército israelí, un hombre de nacionalidad jordana, que manejaba el vehículo de gran porte, abrió fuego contra dos militares israelíes que murieron, a pesar de los esfuerzos por salvarles la vida. Por otra parte, desde Magem David Adom (MDA) confirmaron que el atacante fue neutralizado en el lugar.

"Ningún grupo se atribuyó inmediatamente la responsabilidad del ataque en el puente Allenby, que es una ruta clave para el comercio entre Jordania e Israel y la única puerta de entrada para más de 3 millones de palestinos en Cisjordania para llegar a Jordania y al resto del mundo", informó Reuters.

En las últimas horas, el portavoz del ejército israelí aseguró que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) van a seguir operando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y el resto de organizaciones terroristas".