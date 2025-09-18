18 de septiembre de 2025 Inicio
Javier Milei desplazó a Lule Menem: Pilar Ramírez será la nueva coordinadora de la campaña libertaria

El Presidente decidió apartar al riojano del armado de la estrategia electoral de cara a octubre, tras una agitada reunión en la Quinta de Olivos. En su lugar, irá la mano derecha de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Por
Pilar Ramírez es una dirigente de extrema confianza de Karina Milei.

El presidente Javier Milei decidió desplazar a Eduardo “Lule” Menem como coordinador de la campaña libertaria de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre y en su lugar designó a la titular de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, mujer de confianza de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Tras una intensa reunión en la Quinta de Olivos, donde el mandatario conversó con los principales candidatos de LLA de cada provincia y recibió a los jefes de campaña, se tomó nota de la dura derrota en las elecciones bonaerenses legislativas y una de las determinaciones fue correr a Lule Menem, uno de los más criticados por el flojo armado para los comicios de medio término.

Ramírez, una dirigente de extrema confianza de Karina Milei y de buen vínculo con el asesor presidencial, Santiago Caputo, será la responsable de conducir a los 24 jefes de campaña provinciales para alinear la estrategia de cara a las elecciones nacionales de octubre.

En el primer encuentro estuvieron los dos primeros candidatos a diputados nacionales de cada provincia -48 en total- junto a los ocho cabezas de lista bonaerenses (Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni), que ya compitieron en la elección pasada. Por el PRO de la Ciudad, estuvieron Fernando de Andreis y Antonela Giampieri.

En tanto, a las 15, volvió a encabezar un encuentro en la residencia presidencial, esta vez con los jefes de campaña de las 24 provincias. Ambas reuniones sirvieron también para reunir a todas las tribus del oficialismo: participaron la presidenta del partido, Karina Milei; el presidente del partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, y el asesor presidencial y referentes de Las Fuerzas del Cielo, Santiago Caputo.

