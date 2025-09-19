La Joaqui sorprendió con un look deportivo con tacos: ¿será tendencia?

La cantante lanzó una nueva línea de ropa en colaboración con una reconocida marca, y uno de los conjuntos llamó la atención de sus seguidores. ¿Se viene un nuevo estilo?

La Joaqui es, sin dudas, una de las artistas del momento en Argentina. La cantante está participando como co-coach en La Voz Argentina, el programa de talentos donde es jurado su novio Luck Ra, con quien acaba de cumplir un año. Además, está muy cerca de sus fans a través de las redes sociales.

La intérprete de Butakera suele deslumbrar con sus looks, muchos de ellos atrevidos y originales, y elige muchos modelos al cuerpo. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió con una combinación que podría volverse tendencia: un conjunto deportivo al que le agregó tacos.

La Joaqui hizo una sesión de fotos para mostrar la línea de ropa que lanzó en colaboración con una marca deportiva, y un outfit llamó la atención. Se trata de un conjunto de pantalón largo y campera en color rojo intenso con una tira blanca y negra en los laterales.

Para darle un toque único al look, la cantante eligió unas sencillas sandalias negras con tacos. Lo complementó con el cabello suelto, un collar de perlas y un maquillaje que resaltó tanto sus ojos como sus labios. ¿Quién sabe? Quizás el estilo termine convirtiéndose en la tendencia del verano.

La Joaqui reveló cómo tiene agendado a Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra ya llevan un año juntos y son una de las parejas más consolidadas del mundo de la música, aunque eso no evita que tengan algunos desencuentros. Durante su visita al programa de streaming Rumis, la cantante reveló cómo se tienen agendados en sus contactos y planteó una queja.

"Chicos, el hijo de puta de mi novio me tiene agendada como La Joaqui. Yo le digo: 'Pero Facu, al menos poneme Joaquina'", contó. Cuando le preguntaron cómo lo había agendado ella a él, explicó: "Facu con una estrella al lado. O sea que yo sabía que algo más iba a ser, porque lo del emoji significa mucho".

La cantante señaló que le gustaría que su novio la agende en la letra A, para figurar al tope de la lista de contactos. "Yo soy de la generación en la que todavía, cuando te mandabas mensajes y querías que esté tu amor primero, ponías el nombre que sea y primero 'AAA', para que te aparezca primero en la lista", sostuvo.