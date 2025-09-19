Caso YPF: la jueza Loretta Preska ordenó la entrega de información sensible La magistrada exigió que la empresa petrolera envíe correos electrónicos, mensajes y documentación clave antes de la audiencia por la expropiación en 2012. Por







La jueza Preska.

La jueza Loretta Preska emitió un nuevo fallo que obliga a YPF a entregar información sensible sobre diferentes activos, en el marco del juicio que se lleva adelante en Estados Unidos por la expropiación de la compañía petrolera en 2012.

La magistrada norteamericana le negó a la empresa argentina que pueda presentarse como parte en el proceso de discovery y le brindó dos semanas para enviar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros registros internos.

Esta determinación de Preska llega a 40 días de la audiencia definitiva sobre el caso, que se llevará adelante el miércoles 29 de octubre. En esa jornada, el Gobierno argentino, YPF y los síndicos expondrán sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

La jornada será clave para la revisión del fallo de la primera instancia, que ordenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses a los demandantes.

El rechazo de Preska a un pedido de Argentina y crece la tensión judicial en Estados Unidos Hace dos semanas, Argentina recibió un nuevo revés en el juicio por la expropiación de YPF luego de que la jueza de Nueva York, Loretta Preska, rechazara la moción de reconsideración presentada por la Procuración del Tesoro, que buscaba limitar los requerimientos de discovery exclusivamente a activos potencialmente ejecutables.

Este fallo se suma a la decisión emitida la semana pasada, cuando Preska también desestimó otro pedido argentino que intentaba evitar que el discovery alcanzara dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios. Ambas resoluciones generaron preocupación en el equipo jurídico que representa al país. En su presentación, la Procuración del Tesoro sostuvo que los requerimientos cuestionados resultaban contrarios a la jurisprudencia vigente en los Estados Unidos y a la legislación argentina. Según explicaron, los planteos se apoyaron en “abundante jurisprudencia relevante” que, a criterio del organismo, no fue tenida en cuenta por la jueza.