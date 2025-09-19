Belleza gótica y bronceado a la moda: cuáles son las nuevas tendencias de la moda que se vieron en los Emmys

La 77ª entrega de los premios Emmy no solo permitió conocer la premiación de las mejores producciones televisivas, sino que también se convirtió en una pasarela de estilo que marcó cuáles serán las próximas tendencias en belleza. Desde maquillajes intensos hasta peinados descontracturados, las estrellas más destacadas de la pantalla sorprendieron con elecciones que ya inspiran a miles de seguidores.

En los últimos años , la alfombra roja de los Emmy se consolidó como uno de los escenarios más importantes para anticipar lo que dominará la moda. Este 2025 no fue la excepción: actrices como Jenna Ortega, Scarlett Johansson, Catherine Zeta-Jones o Sydney Sweeney combinaron glamour y originalidad, dejando claro que la estética evoluciona con fuerza hacia dos polos bien definidos, lo gótico y lo natural.

Cada look reflejó una propuesta distinta, pero con un denominador común basado en la búsqueda de impacto. Desde cejas descoloridas y labios oscuros hasta maquillajes bronceados con efecto “besado por el sol”, los estilos que desfilaron en esta edición demuestran que la belleza sigue siendo un terreno donde la experimentación es moneda corriente.

La estética gótica se ubicó como uno de los grandes hitos de la noche. Jenna Ortega, fiel a su personaje en Miércoles , deslumbró con un maquillaje de piel nívea, labios oscuros, sombras azul acero y cejas aclaradas, complementando un peinado húmedo con mechones sueltos. En esa misma línea, Sarah Paulson apostó por un contraste marcado entre su piel clara y un intenso labial rojo escarlata acompañado de cejas feather brows.

En el extremo opuesto, el efecto bronceado dominó varios de los looks más comentados. Scarlett Johansson mostró un maquillaje “sun kissed” que prolonga el tono veraniego con bronceador en puntos estratégicos y ondas surferas en el pelo, mientras Kristen Bell apostó por un acabado nacarado en tonos coral que resalta la luminosidad de la piel.

El ahumado de ojos también volvió con fuerza. Catherine Zeta-Jones destacó con un look en gris plomo que acentuó su mirada, completado con labios delineados en marrón y un nude central para aportar volumen. Selena Gomez, en cambio, eligió un maquillaje monocromático en coral con labios mate y un recogido pulido que reforzó la elegancia de su vestido de Louis Vuitton.

Emmy Gettyimages

Los peinados messy fueron otro de los grandes protagonistas. Cate Blanchett repitió la fórmula con raya al costado y mechones texturizados, mientras Justine Lupe prefirió usar ondas relajadas que sumaron frescura a su look. Hannah Einbinder, ganadora de la noche, se inclinó por un estilo natural con rubor melocotón y maquillaje de ojos casi imperceptible, realzando su cabellera pelirroja.

La alfombra roja también dejó espacio para toques novedosos en el color de pelo. Leighton Meester sorprendió con un strawberry blonde, mezcla entre rubio y pelirrojo, que le dio una luz especial a su look. Aimee Lou Wood lució un castaño glossy complementado con detalles iluminadores en el lagrimal, ideal para dar vitalidad a la mirada. Brittany Snow, en tanto, apostó por un rubio platino acompañado de un efecto baby doll con máscara en pestañas superiores e inferiores.

Selena Gomez Gettyimages

De esta manera, los Emmy 2025 confirmaron que las tendencias en el mundo de la belleza se mueven entre la elegancia gótica y el resplandor natural. Dos corrientes que conviven y que seguirán marcando el pulso de las próximas temporadas.