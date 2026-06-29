Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en Estados Unidos La aventura mundialista terminó con un arresto y un proceso judicial abierto en EE.UU. Ambos enfrentan cargos por delitos graves luego de haber ingresado al estadio con credenciales de otro partido. Agregar C5N en









Permanecieran detenidos bajo una fianza de 2.500 dólares cada uno. Redes sociales

Los creadores de contenido argentinos Beni Mármol, de 20 años, y Pato Perrotta, de 26, fueron arrestados en el sur de Florida durante el partido entre Colombia y Portugal disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, una de las sedes del Mundial 2026. Ambos enfrentan cargos por delitos graves luego de haber ingresado al estadio sin las entradas del partido, según informaron las autoridades del condado de Miami-Dade.

De acuerdo con los informes de arresto, los youtubers eludieron tres niveles de seguridad utilizando credenciales de un partido anterior para acceder al recinto. Mármol declaró ante los agentes que era un influencer que intentaba ingresar para transmitir el encuentro. Perrotta, por su parte, sostuvo que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el evento y que contaba con credenciales, aunque estas correspondían a una fecha anterior.

Un juez de Miami-Dade encontró indicios suficientes para acusarlos formalmente y ordenó que permanecieran detenidos bajo una fianza de 2.500 dólares cada uno. Hasta el domingo por la tarde, ambos se encontraban recluidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight y figuraban entre las 16 personas arrestadas durante ese partido.

Miami Dade Sheriff's Office Quiénes son los youtubers argentinos detenidos en pleno Mundial 2026 Beni Mármol y Pato Perrotta son dos de los creadores de contenido argentinos con mayor presencia en redes sociales, con cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones en sus videos. Su contenido abarca desafíos, viajes y coberturas de eventos, generalmente realizados en conjunto y acompañados por Bisicleta, un joven uruguayo que completa el trío.

Perrotta fue el primero en incursionar en el mundo del streaming, con casi 10 años de trayectoria en el ambiente gamer. Mármol, oriundo de Lanús e hijo del dueño de Punto Límite, uno de los bares más conocidos de la zona, llegó a su entorno para sumar caos y humor a los videos. Pese a la diferencia de más de 6 años de edad, la amistad que los une derivó en una sociedad creativa que hoy va más allá de sus canales individuales, ya que fueron convocados como entrenadores del Team Balanza, el equipo liderado por Mati Amboade.

Redes sociales Gran parte de su contenido gira en torno a visitas a tenedores libres de pizza, milanesa, pasta y asado, donde intentan superar el precio fijado por los locales. También producen otro tipo de videos como "decir que sí a todo por 24 horas", vivir esposados al compañero o pasar un día en la calle. Recientemente sumaron el canal Patobisimarmol, donde comparten su convivencia y momentos cotidianos, además de transmitir en la plataforma Kick. Uno de sus momentos más virales fue cuando los tres se tiñeron el pelo de rosa luego de apostar que no les saldría Lionel Messi en las figuritas del Mundial.