IR A
IR A

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en Estados Unidos

La aventura mundialista terminó con un arresto y un proceso judicial abierto en EE.UU. Ambos enfrentan cargos por delitos graves luego de haber ingresado al estadio con credenciales de otro partido.

Permanecieran detenidos bajo una fianza de 2.500 dólares cada uno.

Permanecieran detenidos bajo una fianza de 2.500 dólares cada uno.

Redes sociales

Los creadores de contenido argentinos Beni Mármol, de 20 años, y Pato Perrotta, de 26, fueron arrestados en el sur de Florida durante el partido entre Colombia y Portugal disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, una de las sedes del Mundial 2026. Ambos enfrentan cargos por delitos graves luego de haber ingresado al estadio sin las entradas del partido, según informaron las autoridades del condado de Miami-Dade.

susto en el escenario: harry styles se ahogo tras realizar su famoso truco y se desplomo en el suelo
Te puede interesar:

Susto en el escenario: Harry Styles se ahogó tras realizar su famoso truco y se desplomó en el suelo

De acuerdo con los informes de arresto, los youtubers eludieron tres niveles de seguridad utilizando credenciales de un partido anterior para acceder al recinto. Mármol declaró ante los agentes que era un influencer que intentaba ingresar para transmitir el encuentro. Perrotta, por su parte, sostuvo que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el evento y que contaba con credenciales, aunque estas correspondían a una fecha anterior.

Un juez de Miami-Dade encontró indicios suficientes para acusarlos formalmente y ordenó que permanecieran detenidos bajo una fianza de 2.500 dólares cada uno. Hasta el domingo por la tarde, ambos se encontraban recluidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight y figuraban entre las 16 personas arrestadas durante ese partido.

Quiénes son los youtubers argentinos detenidos en pleno Mundial 2026

Beni Mármol y Pato Perrotta son dos de los creadores de contenido argentinos con mayor presencia en redes sociales, con cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones en sus videos. Su contenido abarca desafíos, viajes y coberturas de eventos, generalmente realizados en conjunto y acompañados por Bisicleta, un joven uruguayo que completa el trío.

Perrotta fue el primero en incursionar en el mundo del streaming, con casi 10 años de trayectoria en el ambiente gamer. Mármol, oriundo de Lanús e hijo del dueño de Punto Límite, uno de los bares más conocidos de la zona, llegó a su entorno para sumar caos y humor a los videos. Pese a la diferencia de más de 6 años de edad, la amistad que los une derivó en una sociedad creativa que hoy va más allá de sus canales individuales, ya que fueron convocados como entrenadores del Team Balanza, el equipo liderado por Mati Amboade.

Gran parte de su contenido gira en torno a visitas a tenedores libres de pizza, milanesa, pasta y asado, donde intentan superar el precio fijado por los locales. También producen otro tipo de videos como "decir que sí a todo por 24 horas", vivir esposados al compañero o pasar un día en la calle. Recientemente sumaron el canal Patobisimarmol, donde comparten su convivencia y momentos cotidianos, además de transmitir en la plataforma Kick. Uno de sus momentos más virales fue cuando los tres se tiñeron el pelo de rosa luego de apostar que no les saldría Lionel Messi en las figuritas del Mundial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Me resulta súper shokeante cómo ninguna marca me quiso dar una mano, se quejó.

El fuerte enojo de La Reini contra las marcas por una acción solidaria: "Se la pasan dándole a todos los influencers"

Una generadora de contenido imaginó un abrazo entre la conductora y el periodista.

Ernestina Pais y Jorge Guinzburg, una dupla histórica: imaginaron su reencuentro con IA y se volvió viral

Ernestina Pais en la obra de teatro que rprotagonizaba con Palomino, Vena y Gaetni.

Carlos Rottemberg, conmovido por la muerte de Ernestina Pais: "Estamos en shock"

Se separaron en pleno embarazo.

Un reconocido influencer se separó de su pareja en pleno embarazo y fue cuestionado en redes sociales

Lowrdez sin filtro, respondió a las críticas.

Cansada de las críticas, Lowrdez de Bandana respondió sin filtros: "Amo mi cuerpo y soy un lechón contento"

La famiia de Cinzia de GH se solidarizó con las víctimas de Venezuela.

El conmovedor mensaje de la familia de Cinzia Francischiello, la participante venezolana de Gran Hermano

últimas noticias

Permanecieran detenidos bajo una fianza de 2.500 dólares cada uno.

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en Estados Unidos

Hace 12 minutos
El conductor compartió tópicos sobre su nuevo emprendimiento.

Sorprendió: Ángel de Brito dio más detalles de su nuevo trabajo

Hace 13 minutos
Del Moro develó a qué se debió el abandono transitorio de una integrante de la casa. 

Santiago del Moro rompió con el misterio y reveló por qué una participante de Gran Hermano por unas horas

Hace 16 minutos
El hombre de 31 años desaparecido es un turista oriundo de Buenos Aires.

Misterio en las Cataratas: encontraron pertenencias de un turista en la Garganta del Diablo

Hace 17 minutos
Nuevas revelaciones complican más a Adorni.

Adorni, más complicado: una testigo confirmó que compró un equipo gamer con su tarjeta

Hace 18 minutos