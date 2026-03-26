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Qué publicó María Becerra después del comunicado de Emilia Mernes y cómo reaccionó Tini Stoessel

La Nena de Argentina compartió un video en Instagram después de que la intérprete de .MP3 rompiera el silencio sobre su enfrentamiento. Qué hizo la Triple T.

Tini Stoessel y María Becerra.

Tini Stoessel y María Becerra.

Después de que Emilia Mernes rompiera el silencio por primera vez sobre su interna con María Becerra y Tini Stoessel, la Nena de Argentina publicó este miércoles en Instagram la promoción de su próximo tema QUÉ GANAS DE COMER y la Triple T le dio me gusta al posteo.

Emilia Mernes estaría desbordada por el conflicto con Tini Stoessel y María Becerra. 
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Menos de 24 horas después, María sumó otro video para promocionar el tema. En la primera publicación compartió la coreo para el estribillo de la canción y en la segunda mostró un fragmento del videoclip filmado en la playa. De esta forma, el dúo de amigas evitó responder el comunicado de Emilia.

Embed - Maria Becerra on Instagram: "Mañana sale este temazooo, que manija de que lo escuchennnn Ipmmm (tercera vez que lo subo x problemas del audio lpm hajajajjsjsjs)"
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"Mañana sale este temazooo, que manija de que lo escuchennnn", escribió en la descripción del primer video y en el segundo informó que el horario de lanzamiento de la nueva canción es a las 21 de este jueves.

Tini también sacó un tema nuevo en el medio de su pelea con Emilia: Dos amantes, con la participación de Susana Giménez, Rodrigo de Paul y Lionel Messi en el videoclip. Se trató de una cumbia en colaboración con Ulises Bueno.

Embed - TINI, Ulises Bueno - Dos Amantes (Video Oficial)

La curiosa advertencia de Martín Cirio sobre Emilia Mernes y Tini Stoessel

"Lo que pasó es realmente muy fuerte", resumió el streamer Martín Cirio este jueves, sobre el conflicto entre Emilia y Tini después de hablar con los entornos de ambas. "No me corresponde a mí decirlo, pero no es nada de lo que están intentando instalar", insistió.

"Es algo que se viene arrastrando hace mucho tiempo y ahora explotó", deslizó Cirio y reiteró: "Los bailarines y eso es un porotito más frente a todo, pero no es ni en pedo lo que está pasando. Es algo que viene hace bastante tiempo, no viene del año pasado ni porque volvió a hablar con María Becerra, viene de hace muchísimo más tiempo".

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