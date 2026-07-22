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La contundente definición de Thiago Messi entre la Selección argentina y la de España

El hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fue entrevistado y aclaró cuál es la camiseta que le gustaría vestir en un futuro.

La breve pero tajante respuesta de Thiago se volvió viral en cuestión de minutos.

La breve pero tajante respuesta de Thiago se volvió viral en cuestión de minutos.

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A pesar de haber crecido en Europa, Thiago Messi respondió qeu si tuviera que elegir entre jugar en la Selección argentina y la de España, elegiría la albiceleste. Habló en su primera entrevista exclusiva con el periodista español José Ramón de la Morena ("JRM") durante un torneo infantil en Orlando.

Lio Messi fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 por la IFFHS.
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El hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo sorprendió con su contundencia cuando el entrevistador le preguntó para qué seleccionado de fútbol le gustaría jugar en un futuro: "Con la Argetina", dijo sin dudar.

Ante la consuta del comunicador, que prácticamente lo acorraló para que dijera si en un futuro podría vestir los colores de España, el adolescente de 13 años aseguró que no con una sonrisa.

Las imágneres de Thiago Messi, que actualmente uega en las categorías juveniles del Inter Miami, se hicieron viral en pocos minutos, en medio de la polémica final del Mundial 2026 entre ambos combinados nacionales.

Las palabras del primogénito del capitán de la Scaloneta, fueron simples y concretas, y encendieron la ilusión de los hinchas argentinos que sienten que el legado del Diez está a salvo.

La pasión por el fútbol

La relación entre Lionel Messi y su hijo mayor, Thiago, es muy cercana, marcada por un vínculo de profunda confianza, admiración mutua y una pasión compartida por el fútbol. Lionel ha descrito a Thiago como un jugador inteligente y analítico. Actualmente, el adolescente juega como mediocampista ofensivo y usa la camiseta número 10 en el equipo Sub-12 del Inter Miami. Aunque Thiago nació en España, ha dejado claro su firme deseo de representar a la Selección Argentina.

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