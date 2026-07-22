La contundente definición de Thiago Messi entre la Selección argentina y la de España El hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fue entrevistado y aclaró cuál es la camiseta que le gustaría vestir en un futuro. Agregar C5N en









La breve pero tajante respuesta de Thiago se volvió viral en cuestión de minutos. Redes sociales

A pesar de haber crecido en Europa, Thiago Messi respondió qeu si tuviera que elegir entre jugar en la Selección argentina y la de España, elegiría la albiceleste. Habló en su primera entrevista exclusiva con el periodista español José Ramón de la Morena ("JRM") durante un torneo infantil en Orlando.

El hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo sorprendió con su contundencia cuando el entrevistador le preguntó para qué seleccionado de fútbol le gustaría jugar en un futuro: "Con la Argetina", dijo sin dudar.

Ante la consuta del comunicador, que prácticamente lo acorraló para que dijera si en un futuro podría vestir los colores de España, el adolescente de 13 años aseguró que no con una sonrisa.

Jajjasja se acuerdan cuando quisieron convencer a Thiago Messi de que hable a favor de España y el pibe NO SE DEJÓ AMEDRENTAR?pic.twitter.com/3PUJfecOmw — Modo Scaloneta (@ModoScaloneta) July 22, 2026 Las imágneres de Thiago Messi, que actualmente uega en las categorías juveniles del Inter Miami, se hicieron viral en pocos minutos, en medio de la polémica final del Mundial 2026 entre ambos combinados nacionales.

Las palabras del primogénito del capitán de la Scaloneta, fueron simples y concretas, y encendieron la ilusión de los hinchas argentinos que sienten que el legado del Diez está a salvo.